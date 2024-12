OCP SA : feu vert de l’AMMC pour un emprunt obligataire de 5 MMDH

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, mardi, le prospectus relatif à l’émission par OCP SA d’un emprunt obligataire ordinaire d’un montant global maximum de 5 milliards de dirhams (MMDH).

Cette opération, dont la période de souscription s’étale du 10 au 12 décembre 2024 inclus, est composée de cinq tranches non cotées, indique l’AMMC dans un communiqué, précisant que les tranches A et B ont une maturité de 10 ans, alors que les tranches C, D et E sont respectivement à 15, 20 et 30 ans.

Le taux d’intérêt facial de la tranche A est révisable annuellement et celui des tranches B, C, D et E est fixe, fait savoir la même source.