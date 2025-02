Le bitcoin passe sous les 80.000 dollars, une première depuis novembre

Le bitcoin est tombé vendredi sous le seuil des 80.000 dollars, une première depuis le 11 novembre, affecté par la prudence des investisseurs face aux incertitudes commerciales et géopolitiques.

La plus grande cryptomonnaie par capitalisation affichait une baisse de 5,5% à 79.627 dollars vers 02H50 GMT. En six semaines, elle a perdu plus de 25% depuis son record historique d’environ 109.000 dollars atteint le 20 janvier, jour de l’investiture du président Donald Trump à la Maison-Blanche.

Lire aussi | Comment les cryptomonnaies sont devenues des machines à blanchir le cash des narcotrafiquants

Le président américain, qui affiche des positions très favorables aux cryptoactifs, a promis d’assouplir la réglementation des devises numériques et a évoqué la création d’une réserve stratégique nationale de bitcoins, regroupant les avoirs déjà détenus par le gouvernement américain.

Ces annonces avaient dopé le bitcoin depuis son élection en novembre, entraînant dans son sillage d’autres cryptomonnaies.

Lire aussi | Le bitcoin plonge de 6%, l’ether dévisse de 26%, plombés par la guerre commerciale

Mais, selon les analystes, la crainte d’une guerre commerciale généralisée a pesé sur l’appétit des investisseurs, les poussant à délaisser les actifs risqués comme le bitcoin au profit de placements jugés plus sûrs, tout en cherchant à renforcer leur liquidité pour compenser leurs pertes sur les marchés financiers.