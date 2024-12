OCP Africa soutient le Niger dans la valorisation agricole

Avec l’appui de la Banque mondiale, OCP Africa et le Niger ont conclu un protocole d’accord portant sur la transformation des chaînes de valeur agricoles dans ce pays du Sahel.

Découlant de l’accord signé entre le Groupe OCP et la Banque Mondiale en marge des réunions annuelles de Marrakech en octobre 2023, le partenariat, signé vendredi à Niamey, vise à transformer le secteur agricole grâce à des initiatives innovantes et inclusives conçues pour bénéficier aux petits exploitants agricoles du Niger.

L’accord permettra aux agriculteurs de ce pays de “disposer des outils et des connaissances nécessaires pour augmenter durablement leur productivité et sécuriser leurs moyens de subsistance”, déclare Mohamed Anouar Jamali, Directeur général d’OCP Africa.

“En tirant parti de l’expertise de l’Université Mohammed VI Polytechnique et du soutien de la Banque Mondiale, nous sommes confiants dans le succès de cette initiative transformatrice”, a-t-il fait valoir.

De son côté, le ministre nigérien de l’agriculture et de l’élevage, Ousmane Elhadj Mahaman, a affirmé que “ce partenariat stratégique avec OCP Africa incarne une approche innovante et intégrée, où l’expertise de l’UM6P joue un rôle central”.

Le partenariat repose sur six initiatives essentielles visant à transformer durablement le secteur agricole nigérien, à travers l’amélioration de la santé et la fertilité des sols grâce à une cartographie précise et des modèles de fertilisation innovants.

Des Centres de services agricoles de nouvelle génération verront le jour pour fournir aux agriculteurs un accès simplifié à des intrants de qualité, des outils de mécanisation, des systèmes d’irrigation, des financements et des opportunités de marché.

Il s’agit également de soutenir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans l’agri-tech à travers des formations, l’incubation et l’accélération de startups. Une attention particulière sera portée à l’accès des agriculteurs aux engrais personnalisés adaptés aux sols et aux cultures du pays.

Selon un communiqué d’OCP Africa, près de 230 parcelles de démonstration seront mises en place, principalement sur les cultures irriguées, en collaboration avec des partenaires locaux, tels que l’INRAN (Institut National de la Recherche Agronomique du Niger) et la Direction générale de l’agriculture.

Cet effort se poursuivra pendant la campagne hivernale 2025, avec l’installation de 400 parcelles supplémentaires dédiées aux cultures pluviales, en complément des cultures irriguées.

Au total, près de 630 parcelles de démonstration seront aménagées : 400 pour les cultures pluviales (mil, niébé, riz) au cours de la prochaine saison hivernale, et 230 pour la saison irriguée 2025, comprenant le riz, l’oignon, la tomate, la pomme de terre, le poivron et d’autres cultures.