Attijariwafa Bank sollicite un financement de 30 millions de dollars pour sa filiale égyptienne 

Le Groupe Attijariwafa Bank a demandé un financement de 30 millions de dollars à la Société Internationale Financière (IFC) pour sa filiale en Égypte. La principale institution de développement de la Banque mondiale, spécialisée dans le secteur privé des pays émergents, doit approuver cette demande le 20 décembre.

Le Groupe Attijariwafa Bank cherche à renforcer le programme de prêts aux PME de sa filiale égyptienne, Attijariwafa Bank Egypt (AWBE). Dans ce cadre, le groupe bancaire, dirigé par Mohamed El Kettani, a sollicité un financement total de 30 millions de dollars auprès de la Société Internationale Financière (IFC).

Détails du financement demandé

Cette demande de financement se compose d’un prêt subordonné de 20 millions de dollars, ainsi que d’un mécanisme de partage des risques non financé (RSF) de 10 millions de dollars en monnaie locale. Ce financement vise à soutenir le programme d’AWBE destiné aux PME, pour lequel l’exposition maximale de l’IFC sera de 50 % d’un portefeuille global d’un montant maximum de 20 millions de dollars. La décision finale de l’IFC est attendue le 20 décembre.

Ce projet, soutenu par le programme Egypt30by30 Upstream, vise à aider AWBE à allouer des fonds aux actifs climatiques éligibles. L’IFC surveillera et évaluera l’impact de ces investissements à l’aide de son outil CAFI, tout en soutenant la croissance du portefeuille vert d’AWBE.

Attijariwafa Bank Egypt joue un rôle clé dans le développement économique de l’Égypte. Avec un réseau de 64 agences et 112 distributeurs automatiques de billets répartis sur les principales villes du pays, la banque emploie plus de 1 445 personnes et sert une clientèle variée, composée d’entreprises et d’une base solide de plus de 169 120 clients de banque de détail.

En 2017, le Groupe Attijariwafa Bank a acquis la totalité de Barclays Bank Egypt, désormais connue sous le nom d’Attijariwafa Bank Egypt SAE. Au 31 décembre 2023, la filiale égyptienne représentait 15,9 % du produit net bancaire international du groupe marocain, qui est le troisième acteur en termes de revenus sur le continent.