Tanger Tech. Le manufacturier chinois de pneumatiques Sentury Tire choisit Tanger Med Engineering pour superviser la construction de sa nouvelle usine

Sentury Tire, fabricant chinois de pneus, a retenu Tanger Med Engineering pour l’assistance technique et la gestion de la construction de sa nouvelle usine à la Cité Mohammed VI Tanger Tech. Ce projet de 200 000 m², d’un investissement de 490 millions de dollars, visera une production annuelle de 12 millions de pneus.

Le fabricant chinois de pneumatiques, Sentury Tire, a confié à Tanger Med Engineering (TME) la gestion technique et la supervision de son projet de construction d’une usine au sein de la Cité Mohammed VI Tanger Tech. Ce projet ambitieux couvrira une superficie totale de 200 000 m², dont 120 000 m² seront dédiés aux infrastructures couvertes. L’investissement total s’élève à 490 millions de dollars, et la capacité de production annuelle est estimée à 12 millions de pneus.

Lire aussi | Imperium Holding. Amine El Baroudi, le roi marocain du thé, qui ambitionne de doubler ses revenus à 2 milliards de DH

Rôle clé de TME dans la gestion du projet

Dans ce cadre, TME assurera une gamme complète de services, incluant l’assistance technique, administrative, ainsi que l’ordonnancement, la gestion et la coordination des travaux. L’entreprise accompagnera le maître d’ouvrage tout au long de la phase de construction, depuis la sélection et la contractualisation des prestataires, jusqu’à la réception et la mise en service de l’usine.

Rappelons que Tanger Med Engineering, fondée en 2008, est une société de conseil, d’ingénierie et de gestion de projets, active dans les secteurs maritime, portuaire, industriel et logistique. Elle a été créée pour soutenir le développement du complexe portuaire Tanger Med, l’un des projets les plus stratégiques du Maroc. TME résulte d’un partenariat entre Tanger Med (TMSA) et Novec, un leader dans le domaine de l’ingénierie et filiale du groupe CDG.