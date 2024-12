Les provinces du sud: Un pôle d’attraction au cœur de l’Afrique

Les provinces du Sud du Maroc s’imposent aujourd’hui comme des pôles d’attraction majeurs pour les investisseurs internationaux. La récente multiplication des visites de délégations d’hommes d’affaires venues des quatre coins du monde, témoigne de cet intérêt croissant. Avec des infrastructures modernes et une volonté politique affirmée, ces provinces offrent un environnement économique dynamique et prometteur. Coup de projecteur.

Dans un monde en perpétuel mouvement, les investisseurs cherchent des opportunités prometteuses. Les provinces du Sud, avec leur environnement économique dynamique, s’affirment comme une destination privilégiée. Les visites de délégations d’hommes d’affaires en provenance des quatre coins du globe ne font que renforcer cette tendance. Parmi les atouts majeurs de cette région, on retrouve d’abord des infrastructures modernes, notamment des ports et des autoroutes, qui facilitent l’accès aux marchés internationaux.

En effet, le développement des infrastructures est au cœur de la stratégie d’attractivité. Les ports, tels que celui de Dakhla, permettent un accès direct aux marchés internationaux, tandis que les autoroutes telles que la Voie express Tiznit-Dakhla améliorent la connectivité entre les villes, facilitant ainsi le transport des biens et des services. Ces infrastructures modernes constituent un véritable atout pour les entreprises souhaitant s’implanter dans la région.

D’ailleurs, d’énormes investissements ont été déployés dans les différents projets d’infrastructure, autoroutes, ports, aéroports, unités de dessalement, parcs de production d’énergie renouvelable, complexes hôteliers, autant de projets qui attirent les investisseurs et qui font du Sahara marocain « un Hub d’investissement ».

Les secteurs émergents, tels que l’énergie renouvelable, la pêche durable, l’agriculture et le tourisme, représentent des opportunités exceptionnelles pour les investisseurs. Le Maroc s’engage fermement dans une transition vers un modèle économique durable, offrant ainsi aux investisseurs la chance de s’associer à des projets innovants et respectueux de l’environnement.

Sur un autre volet, le Maroc se distingue par sa stabilité politique, qui garantit un cadre sécurisant pour les investissements. En parallèle, les autorités locales ont entrepris des initiatives visant à promouvoir le développement économique des provinces du Sud, renforçant ainsi la confiance des investisseurs étrangers. On citera entre autres, la création de zones spéciales dédiées aux entreprises, offrant des infrastructures adaptées et stimulant la création d’emplois et encourageant les investissements. Aussi, l’engagement vers un modèle de développement durable, avec des projets axés sur les énergies renouvelables et la préservation de l’environnement, qui attire une nouvelle génération d’investisseurs soucieux de l’impact de leurs activités sur la planète.

Sur un autre volet et pour dynamiser l’économie locale, plusieurs partenariats sont instaurés entre le secteur public et le secteur privé, permettant une mutualisation des ressources et une meilleure réalisation des projets.

Face à ces nombreux atouts, il est indéniable que les provinces du Sud du Maroc offrent un environnement d’investissement prêt. Avec des infrastructures modernes et un engagement vers le développement durable, cette région se profile comme une destination incontournable pour les investisseurs internationaux en quête de nouvelles opportunités.

Avis d’expert // Anouar El Basrhiri,PDG de TMS Consulting



Dakhla, une terre fertile pour les investisseurs



Dakhla, est aujourd’hui bien plus qu’une destination touristique prisée. Cette ville marocaine se considère comme un levier stratégique de développement économique et un carrefour d’opportunités pour les investisseurs. Grâce à des initiatives ambitieuses et des incitations ciblées, Dakhla incarne le futur économique de la région.

Le projet du port de Dakhla Atlantique illustre la vision ambitieuse du Maroc pour cette région. Ce port, en cours de réalisation, vise à positionner Dakhla comme un centre stratégique entre plusieurs continents (Europe, Afrique de l’Ouest et Amérique). Avec un investissement d’environ 13 milliards de dirhams, il est conçu pour stimuler la croissance économique et consolider la position de la région en tant que hub pour les échanges commerciaux et les investissements entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne.

Avec le Nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, Dakhla est au cœur de cette transformation. Ce plan vise à mobiliser des investissements massifs dans les infrastructures, la santé, l’éducation et la formation. Des zones industrielles dédiées, comme celle pour la transformation des produits halieutiques, offrent des espaces modernes et bien équipés pour les entreprises.

Dakhla ne se limite pas à son rôle économique national. Grâce à sa position stratégique, elle est appelée à devenir une porte d’entrée vers l’Afrique subsaharienne, facilitant les échanges commerciaux et les partenariats dans divers secteurs. La ville est également un levier clé pour promouvoir les initiatives marocaines dans le cadre de la coopération Sud-Sud, une priorité de la politique étrangère du Royaume

Si la région séduit les investisseurs internationaux par ses infrastructures modernes et son potentiel multisectoriel, elle représente également une mine d’or pour les entrepreneurs et investisseurs marocains et le gouvernement doit jouer un rôle primordial pour promouvoir les investisseurs marocains à s’intéresser à cette région par l’organisation des forums régionaux et des rencontres B2B et offrir des crédits et garanties adaptés aux investissements à Dakhla.

Un appel aux entrepreneurs marocains :

Dakhla est une terre d’avenir où les entrepreneurs marocains ont tout à gagner. En saisissant les opportunités offertes par cette région dynamique, ils contribuent non seulement à la croissance économique nationale, mais aussi à l’intégration régionale du Maroc avec l’Afrique subsaharienne. Investir à Dakhla, c’est participer à l’essor d’une région stratégique pour le Maroc.