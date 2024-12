Le sud-coréen Hankook Tire renforce son ancrage au Maroc avec de nouvelles ambitions

Fraîchement installé au Maroc, Hankook Tire, leader sud-coréen des pneus premium, affirme son rôle de premier plan en misant sur l’innovation, la durabilité et la performance. Grâce à sa nouvelle filiale marocaine, la marque poursuit son expansion internationale avec pour ambition de répondre aux besoins du marché marocain et africain, tout en renforçant son positionnement à l’échelle mondiale.

Hankook Tire poursuit son expansion à travers le monde via des filiales stratégiques sur plusieurs continents. En témoigne la création récente d’une plateforme commerciale au Maroc, qui constitue une étape importante dans cette stratégie de développement. De quoi permettre au géant sud-coréen du pneumatique de répondre aux besoins spécifiques des marchés africains, tout en adaptant ses offres aux spécificités locales.

Pour mémoire, le marché marocain du pneumatique, qui reposait auparavant sur une production locale, avec des acteurs historiques parmi lesquels Général Tires et Goodyear, a progressivement décliné face à une concurrence internationale de plus en plus intense. Plusieurs facteurs ont contribué à cette érosion du secteur local, notamment l’augmentation des importations de pneus à bas coût, principalement en provenance d’Asie, qui a exercé une forte pression sur les acteurs locaux. De plus, les coûts de production élevés ont freiné le développement de l’industrie locale. Depuis lors, le marché national est inondé de toutes sortes de pneus pour lesquels la qualité n’est pas toujours au rendez-vous.

Le Maroc, une implantation stratégique

Aujourd’hui, le leader coréen de pneumatiques premium, Hankook Tire, qui s’est bâti une solide réputation mondiale grâce à son engagement envers la performance, la durabilité et l’innovation, s’est installé sur le marché marocain. Son principal objectif : mettre à profit son expertise technologique et sa gamme de produits pour répondre aux besoins spécifiques du marché marocain. En s’implantant dans le Royaume, la marque bénéficie de la position stratégique du pays, considéré comme une véritable passerelle vers l’Afrique. Cette localisation permettra à Hankook Tire d’établir des partenariats durables et de développer des solutions adaptées aux conditions climatiques et aux spécificités des routes locales.

Sanghoon Lee, Président et COO de Hankook Tire Europe, voit en cette ouverture un levier clé pour renforcer la position de l’entreprise sur le continent africain. Avec une équipe locale dédiée et un réseau de distribution qui devrait s’étoffer progressivement, le géant sud-coréen souhaite également améliorer son service client, assurant ainsi une meilleure accessibilité de ses produits au Maroc. Avec l’essor du secteur automobile au Maroc, la marque se positionne comme un acteur premium et innovant, prêt à accompagner la croissance du marché marocain du pneumatique tout en répondant aux besoins en constante évolution des consommateurs.

La filiale commerciale marocaine peut compter sur sa maison mère. En effet, avec un positionnement résolument tourné vers le haut de gamme, Hankook développe des pneus offrant des performances avancées et un confort de conduite optimal, répondant ainsi aux attentes des conducteurs les plus exigeants. D’ailleurs, la vision de la marque prend tout son sens dans son slogan «Driving Emotion», qui symbolise la volonté d’Hankook Tire de fournir une expérience de conduite d’excellente facture, alliant sécurité et plaisir de la route.

Jouer la carte de l’innovation

L’innovation est au cœur de la stratégie de Hankook Tire, qui investit massivement en recherche et développement (R&D) pour rester à la pointe de la technologie. Pour ce faire, la marque dispose d’infrastructures de pointe comme le «Technodome» en Corée du Sud, un centre de Recherche & Développement ultramoderne dédié à la conception de nouveaux produits. De même, le «Technoring» permet des tests avancés dans des conditions variées pour garantir la qualité et la performance des pneumatiques. Ces installations demeurent essentielles pour le géant sud-coréen du pneumatique, qui a fait de la R&D le moteur de sa croissance et de son évolution. De plus, via son programme «Hankook Tire Innovative Performance» (HIP), la marque réaffirme son engagement en matière d’innovation de pointe.

Ce programme vise à développer des technologies de pointe pour façonner la mobilité du futur, en mettant l’accent sur trois valeurs principales : l’expérience de conduite, l’intégration de technologies intelligentes permettant d’anticiper les besoins des conducteurs et de s’adapter aux conditions routières variées, ainsi que la promotion de pratiques respectueuses de l’environnement avec des pneus écologiques et des processus de production durables. A noter qu’Hankook Tire intègre la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au cœur de sa stratégie de développement, s’engageant activement en faveur du développement durable. Rappelons, que cet engagement a été reconnu par plusieurs institutions internationales. En 2020, la marque a reçu la médaille de platine d’«EcoVadis», une agence de notation de renommée mondiale, pour ses initiatives en RSE.

Allier performance et durabilité

Par ailleurs, Hankook Tire collabore avec des centres de recherche et des universités pour explorer de nouveaux concepts de mobilité, notamment dans les domaines de la conduite autonome et des véhicules connectés, anticipant ainsi les futurs besoins de ses clients et les évolutions du secteur automobile. Son investissement dans le sport automobile, en devenant le manufacturier exclusif du championnat du monde ABB FIA de Formule E à partir de la saison 2022-2023, et le développement d’un modèle spécifiquement dédié aux voitures électriques avec sa gamme iON (voir encadré) répondent à toutes les exigences de l’électromobilité. Au-delà de la performance, la marque s’engage également dans des initiatives de responsabilité sociétale, en promouvant des pratiques durables tout au long de sa chaîne de production et en soutenant des projets communautaires.

Un réseau mondial au service des clients

Avec une présence mondiale solide, Hankook Tire a développé un réseau étendu de production, de centres de R&D, et de services commerciaux et marketing. Ce maillage global permet de fournir des produits et services parfaitement adaptés aux spécificités régionales. Fort de 8 usines, de 5 centres de R&D, d’une présence commerciale dans 160 pays et plus de 20 000 employés, le géant du pneumatique est déterminé à relever de nouveaux défis et à poursuivre son expansion pour garantir la satisfaction totale de ses clients. Et à travers ses trois marques, à savoir Hankook pour le premium et Laufenn pour une offre internationale, il propose une expérience de conduite adaptée à chaque marché.



Hankook iON : des gommes spécifiques pour véhicules électriques

Spécialement conçue pour les véhicules électriques, la gamme iON de Hankook optimise les performances en s’appuyant sur des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle, en plus d’un nouveau processus d’industrialisation spécifique. Dans le détail, on retrouve le iON evo, un pneu disponible également pour les SUV (iON evo SUV), qui garantit une excellente tenue de route et une adhérence optimale, tout en offrant une faible résistance au roulement. Faut-il souligner que cette gamme a obtenu un triple «A» au label pneumatique européen sur plus de 50 % de ses produits. De son côté, le iON Winter, décliné aussi en version SUV (iON Winter SUV), est un pneu hiver innovant labellisé «3PMSF». Il assure une adhérence maximale sur routes hivernales tout en augmentant l’autonomie grâce à sa faible résistance au roulement. Par ailleurs, les iON evo, iON evo SUV, iON Winter et iON Winter SUV sont tous dotés de technologies antibruit, ce qui permet de disposer d’une conduite silencieuse. A noter que les modèles iON evo et iON evo SUV sont proposés en 23 dimensions (de 18 à 22 pouces) pour s’adapter aux berlines, grandes berlines et SUV. Quant aux iON Winter et iON Winter SUV, ils couvrent 40 dimensions (également de 18 à 22 pouces).