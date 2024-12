Stellantis se sépare de Carlos Tavares avec effet immédiat

Le Conseil d’administration du Groupe Stellantis, réuni ce dimanche 1er décembre 2024, a annoncé la démission de son emblématique Directeur général, Carlos Tavares, un an avant la fin de son mandat. Une démission, avec effet immédiat, qui a été prise en accord avec ce même Conseil pour cause de «divergence de vues».

C’est un communiqué qui vient fraîchement de tomber ! En effet, Stellantis NV annonce que le Conseil d’administration de la société, réuni ce jour sous la présidence de John Elkann, a accepté la démission de Carlos Tavares. Selon ce même Conseil d’administration, le processus de nomination du nouveau directeur général du Groupe, qui est actuellement géré par un comité spécial de Conseil d’administration, est en bonne voie et aboutira au cours du premier semestre de 2025. Dans l’intervalle, un nouveau comité exécutif temporaire, présidé par John Elkann, sera mis en place.

Suite à cette démission, John Elkann, Président de Stellantis a déclaré : «nos remerciements vont à Carlos Tavares pour ses années de service dévoué et le rôle qu’il a joué dans la création de Stellantis, en complément des redressements de PSA et d’Opel, nous mettant sur la voie de devenir un leader mondial dans notre industrie. J’ai hâte de travailler avec notre nouveau comité exécutif par intérim avec le soutien de tous nos collègues de Stellantis, alors que nous poursuivons le processus de nomination de notre nouveau CEO. Ensemble, nous veillerons à poursuivre le déploiement de la stratégie de l’entreprise dans l’intérêt à long terme de Stellantis et de l’ensemble de ses parties prenantes».

Toujours est-il que Stellantis confirme ses objectifs présentés à la communauté financière le 31 octobre 2024 au titre de ses résultats annuels 2024. Henri de Castries, Administrateur indépendant sénior de Stellantis a ainsi commenté : «le succès de Stellantis depuis sa création repose sur un alignement parfait entre les actionnaires de référence, le Conseil d’administration et le CEO. Cependant, ces dernières semaines, des points de vue différents sont apparus, ce qui a amené le conseil d’administration et le CEO à la décision d’aujourd’hui».

Né le 14 août 1958 à Lisbonne, Carlos Tavares est diplômé de l’École centrale Paris en 1981. Il débute sa carrière chez Renault, où il occupe divers postes de responsabilité. En 2004, il rejoint Nissan en tant que vice-président exécutif, puis devient directeur général délégué de Renault en 2011. En 2014, Tavares prend la tête du Groupe PSA, réussissant à redresser l’entreprise en difficulté financière. Il orchestre ensuite la fusion avec Fiat Chrysler Automobiles, donnant naissance à Stellantis en janvier 2021, dont il devient le directeur général. Sous sa direction, Stellantis s’engage dans une transition vers l’électrification et l’innovation technologique. Passionné de sport automobile, Carlos Tavares a participé à de très nombreuses courses en tant que pilote amateur. Marié et père de trois enfants, il est reconnu pour son approche rigoureuse et sa vision stratégique dans l’industrie automobile.