Yool Education et Altissia : un partenariat pour dynamiser l’apprentissage des langues

Yool Education, référence de l’enseignement interactif à distance, a annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique avec Altissia, plateforme spécialisée dans l’apprentissage des langues via des contenus numériques. Cette collaboration vise à enrichir l’offre de Yool en intégrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins des apprenants.

Avec l’expertise d’Altissia, les étudiants de Yool pourront désormais suivre des parcours linguistiques personnalisés. Ces programmes débutent par une évaluation initiale qui positionne chaque apprenant à son niveau optimal, avant de proposer un suivi régulier pour mesurer et valider les progrès réalisés.

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large de Yool, qui associe des cours en direct avec des enseignants expérimentés à des modules d’apprentissage autonomes. L’intégration d’outils basés sur l’intelligence artificielle permet par ailleurs de renforcer le suivi pédagogique et d’adapter les contenus aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

En combinant les contenus interactifs d’Altissia et l’approche pédagogique de Yool, cette initiative offre aux apprenants une formation hybride, à la fois flexible et rigoureuse. Dans un monde de plus en plus globalisé, ce partenariat répond aux attentes croissantes en matière de compétences linguistiques, essentielles pour évoluer dans des environnements multiculturels et professionnels.