Attijariwafa bank et le China Africa Business Council unissent leurs forces pour dynamiser les investissements chinois en Afrique

Attijariwafa bank a signé un partenariat stratégique avec le China Africa Business Council (CABC), une organisation influente dédiée à la promotion des investissements privés chinois sur le continent africain.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des efforts de la banque pour renforcer les liens économiques entre la Chine et l’Afrique, un axe stratégique pour le groupe, qui dispose d’un bureau de représentation à Pékin depuis 2022.

La signature officielle de ce partenariat a eu lieu le 5 décembre 2024, en présence de Mohamed El Kettani, Président-Directeur Général d’Attijariwafa bank, et Bill Ao, Vice-président du CABC. L’accord prévoit plusieurs initiatives, notamment l’organisation de missions économiques, la facilitation de l’accès à des informations sectorielles clés et l’identification d’opportunités d’affaires pour les investisseurs chinois dans divers secteurs africains.

Cet événement s’est déroulé dans le cadre du dialogue « China-Africa Investment Dialogue: Unlocking business and financial opportunities », organisé par Attijariwafa bank. Plus de 40 entreprises et partenaires chinois y ont participé, témoignant de l’intérêt croissant pour les investissements sino-africains.

Lors de la cérémonie, Mohamed El Kettani a souligné l’importance de ce partenariat : « Ce rapprochement avec le CABC illustre notre volonté de créer des passerelles solides entre les économies chinoises et africaines, en favorisant un écosystème propice à des collaborations durables et mutuellement bénéfiques. »

De son côté, Youssef Rouissi, Directeur Général Délégué d’Attijariwafa bank, a insisté sur le rôle stratégique du bureau de Pékin dans l’accompagnement des entreprises chinoises : « Notre dispositif Chine-Afrique permet d’offrir aux investisseurs chinois des services adaptés, en s’appuyant sur notre expertise locale et notre réseau étendu à travers l’Afrique. »

Le Vice-président du CABC, Bill Ao, a salué cette alliance, la qualifiant de stratégique pour les entreprises chinoises : « Travailler avec Attijariwafa bank nous permettra d’accroître l’intégration des entreprises privées chinoises en Afrique, tout en garantissant un soutien logistique et financier de premier ordre. Ensemble, nous contribuerons au développement durable des marchés africains. »