Le marocain EM ENERGIE investit plus de 31 millions de DH à Tanger Automotive City

EM ENERGIE, entreprise marocaine, a choisi de s’installer dans la Tanger Automotive City, une zone industrielle dédiée à l’automobile. Elle y investit actuellement 31,5 millions de DH pour produire des gaines, des tubes et des tableaux de distribution moyenne et basse tension (MT/BT).

L’entreprise marocaine EM ENERGIE (Electromecanique energie) va bientôt débuter la production de gaines, tubes et tableaux MT/BT à Tanger Automotive City (TAC), avec un investissement de 31,5 millions de DH dans une usine située dans cette zone franche d’exportation. Ce projet, qui couvrira 10 000 m², créera 155 emplois et renforcera l’écosystème industriel autour du port Tanger Med. Il s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale du groupe marocain, en profitant de l’accès direct à Tanger Med Port et Tanger Free Zone, permettant des livraisons vers l’Europe du Nord en moins de 48 heures.

Lire aussi | Groupe Akdital. Dr Rochdi Talib, le médecin bâtisseur de cliniques

Un développement à l’international

Fondée en 2000 à travers son implantation de la société dans la zone franche de Tanger Free Zone pour répondre aux besoins des industriels de l’automobile dans cette zone en plein développement. Au fil des années, l’entreprise a élargi son périmètre d’action à l’international, en s’implantant dans des zones industrielles stratégiques. En 2020, le groupe a ouvert une nouvelle branche dans la zone franche d’Atlantic Free Zone à Kénitra, ainsi qu’à l’international, avec des filiales en Mauritanie, au Bénin et en France.

EM ENERGIE réalise des projets de grande envergure pour les secteurs de l’industrie, des infrastructures et de l’énergie. Parmi ses réalisations internationales figurent des projets comme celui au sein de l’Aéroport international de Nouakchott en Mauritanie, du siège de la Banque africaine de développement à Abidjan (Côte d’Ivoire) ou encore du stade de Franceville au Gabon.

Lire aussi | Le marocain Somagec va interconnecter le réseau électrique angolais aux mines de la RD Congo

Pour renforcer sa position au Maroc, EM ENERGIE a lancé en 2009 la filiale Energie Maroc, précédemment dénommée Caping, à Casablanca, puis a créé DMO ENERGIE en 2020, une filiale dédiée aux énergies renouvelables. Avec un chiffre d’affaires annuel de 55 millions d’euros, EM ENERGIE, dirigée par Ahmed Yousoufi, emploie plus de 750 collaborateurs, dont 70 ingénieurs.