C’est parti pour le 1er salon du gaming au Maroc

Casques de réalité virtuelle, manettes de jeux vidéo, et déguisements tirés de mangas : le premier salon du gaming s’est officiellement ouvert aujourd’hui au Maroc.

Cet événement démontre les ambitions du pays, qui affiche clairement son désir de devenir un acteur incontournable de l’industrie du jeu vidéo sur le continent africain.

Le Maroc, qui compte quatre millions de joueurs, a déjà fait des pas significatifs dans le monde des jeux vidéo. En 2020, la création de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques a lancé une série d’initiatives, incluant le championnat de football électronique, le premier du genre en Afrique. En 2023, le royaume a été à l’origine de la Confédération africaine des sports électroniques, basée à Casablanca.

« Nous voulons faire du Maroc un hub du gaming en Afrique », déclare Soufiane El Filali, responsable de la communication de la fédération marocaine.

Un salon riche en opportunités

À Rabat, le salon accueille une soixantaine d’exposants, allant des créateurs de jeux vidéo aux start-ups et incubateurs, en passant par les fournisseurs de matériel et les formateurs. Pendant trois jours, les participants pourront découvrir les dernières innovations dans une atmosphère immersive, similaire à une grande salle de jeux.

Aymane Labbioui, étudiant de l’Université Ibn Tofail de Kénitra, voit ce salon comme une opportunité pour trouver des sponsors et des collaborateurs pour son projet de jeu de transactions immobilières au design inspiré de la culture marocaine.

Les finales de trois tournois nationaux de « League of Legends », « EA FC24 » et « PUBG Mobile » se disputeront également durant le salon. Les organisateurs souhaitent profiter de cette vitrine pour promouvoir le projet « Rabat Gaming City ». Les autorités investiront 260 millions de dirhams (24 millions d’euros) dans ce projet, dont les travaux devraient commencer en septembre.

Une coopération franco-marocaine renforcée

À l’occasion de ce premier salon du gaming, le Maroc et la France ont signé une déclaration d’intention pour renforcer leur coopération dans le domaine des industries culturelles et créatives. Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc et l’Ambassade de France au Maroc ont annoncé un partenariat visant à soutenir le secteur du jeu vidéo marocain avec un engagement financier de 10 millions de dirhams.

La cérémonie de signature, qui s’est déroulée en présence de M. Mohammed Mehdi Bensaïd, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de la République française au Maroc, et de M. Abdelaziz El Bouzdaini, Secrétaire général du Département de la Communication, a marqué le lancement d’une collaboration prometteuse.

Ce partenariat inclut la mise en œuvre d’une formation certifiante de 1000 heures dans les métiers liés au développement du jeu vidéo, le soutien à l’incubation d’entreprises marocaines par le renforcement de leurs compétences, un appel à projets pour soutenir les initiatives innovantes et structurantes dans le secteur et le soutien à la mobilité des acteurs marocains du secteur.

En présence d’une délégation d’une vingtaine d’entreprises et d’écoles françaises du jeu vidéo, ce partenariat vise à renforcer les synergies entre les acteurs du jeu vidéo et à les soutenir dans leur démarche entrepreneuriale.

