Voici les résultats en détail du Recensement général de la population au Maroc

Les résultats du Recensement général de la population et de l’habitat de 2024 sont tombés, et montrent une population totale de 36,828,330 personnes, réparties entre 36,680,178 Marocains et 148,152 étrangers. Le recensement met en lumière des tendances importantes en matière de croissance démographique, d’urbanisation et de répartition régionale.

Population totale et ménages

La population du Maroc a atteint 36,828,330 personnes, réparties en 9,275,038 ménages.

personnes, réparties en ménages. La répartition entre milieu urbain et rural montre une forte concentration en zones urbaines, avec 23,110,108 personnes en milieu urbain contre 13,718,222 en milieu rural.

Détails par région

Casablanca-Settat : Population totale : 7,688,967 habitants, dont 60,902 étrangers.

habitants, dont étrangers. Ménages : 2,021,032 .

. Cette région est la plus peuplée, abritant plus de 20 % de la population nationale. La ville de Casablanca reste la plus grande métropole du pays avec 3,218,036 habitants. Rabat-Salé-Kénitra : Population totale : 5,132,639 habitants, incluant 29,233 étrangers.

habitants, incluant étrangers. Ménages : 1,301,492 .

. Rabat, la capitale, et Salé concentrent une part importante de la population urbaine avec plus de 1,600,000 habitants combinés. Marrakech-Safi : Population totale : 4,892,393 habitants, avec 13,893 étrangers.

habitants, avec étrangers. Ménages : 1,185,865 .

. La région montre une forte croissance, particulièrement à Marrakech, qui accueille 1,571,580 habitants. Fès-Meknès : Population totale : 4,467,911 habitants, dont 6,729 étrangers.

habitants, dont étrangers. Ménages : 1,135,717 .

. Fès, centre historique et culturel, reste une des villes les plus importantes, avec une population de 1,256,172. Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Population totale : 4,030,222 habitants, incluant 9,677 étrangers.

habitants, incluant étrangers. Ménages : 1,048,860 .

. La ville de Tanger enregistre une population urbaine de 1,494,413, confirmant son statut de hub économique et industriel. Souss-Massa : Population totale : 3,020,431 habitants, dont 14,001 étrangers.

habitants, dont étrangers. Ménages : 785,208 .

. La région montre une forte expansion démographique, avec Agadir accueillant 721,431 habitants. Oriental : Population totale : 2,294,665 habitants, avec 3,625 étrangers.

habitants, avec étrangers. Ménages : 575,015 .

. La ville d’Oujda est le principal centre urbain avec 572,454 habitants. Béni Mellal-Khénifra : Population totale : 2,525,801 habitants, incluant 1,260 étrangers.

habitants, incluant étrangers. Ménages : 616,566 .

. Béni Mellal et Khénifra restent les pôles principaux avec une population rurale significative. Drâa-Tafilalet : Population totale : 1,655,623 habitants, avec seulement 681 étrangers.

habitants, avec seulement étrangers. Ménages : 338,977 .

. Région à dominance rurale, avec une faible présence étrangère, concentrée à Ouarzazate et Errachidia. Laâyoune-Sakia El Hamra : Population totale : 451,028 habitants, incluant 1,772 étrangers.

habitants, incluant étrangers. Ménages : 106,751 .

. La ville de Laâyoune accueille 295,555 habitants, montrant une urbanisation importante. Dakhla-Oued Ed-Dahab : Population totale : 219,965 habitants, dont 5,846 étrangers.

habitants, dont étrangers. Ménages : 54,161 .

. La ville de Dakhla est le principal centre urbain avec 165,463 habitants. Guelmim-Oued Noun : Population totale : 448,685 habitants, incluant 533 étrangers.

habitants, incluant étrangers. Ménages : 105,394 .

. La région est peu peuplée, avec une majorité de la population vivant dans des zones rurales.

Comparaison entre milieu urbain et rural

Le Maroc continue à s’urbaniser, avec 63 % de la population vivant en milieu urbain. Les grandes métropoles comme Casablanca, Rabat, et Marrakech attirent une grande partie de la population en raison des opportunités économiques et des infrastructures développées.

Tendances observées

L’urbanisation est marquée par une forte croissance dans les régions de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra , qui concentrent plus du tiers de la population nationale.

et , qui concentrent plus du tiers de la population nationale. Les régions du sud, notamment Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab , montrent une augmentation de la population étrangère, liée à l’afflux d’investissements étrangers et aux projets de développement.

et , montrent une augmentation de la population étrangère, liée à l’afflux d’investissements étrangers et aux projets de développement. Les régions rurales comme Drâa-Tafilalet et Béni Mellal-Khénifra conservent une population majoritairement locale, avec une très faible présence étrangère.

Les résultats du recensement 2024 montrent une continuité des tendances d’urbanisation et de concentration démographique dans les grands centres économiques. Le Maroc voit une augmentation de sa population urbaine, tandis que les zones rurales montrent des signes de dépeuplement progressif, ce qui aura des implications pour la planification des politiques publiques et des services.

Ces données serviront de base pour les décisions stratégiques du gouvernement, notamment en matière d’aménagement du territoire, de développement économique, et de services sociaux, afin de répondre aux besoins de la population marocaine en constante évolution.