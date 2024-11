L’avenir du développement de l’intelligence artificielle et de la robotique : impacts productifs, défis sociétaux et opportunités pour l’Afrique

La convergence entre l’intelligence artificielle (IA) et la robotique transforme rapidement les paysages numériques mondiaux, créant des opportunités sans précédent et des défis urgents pour les entreprises, les gouvernements et les sociétés.

L’intelligence artificielle (IA) désigne généralement des systèmes informatiques capables d’imiter les fonctions cognitives humaines, telles que l’apprentissage autonome, le raisonnement et la résolution de problèmes, tandis que la robotique couvre la conception et l’application de machines capables d’exécuter des tâches cognitives complexes (comme un assistant de voyage) ou matérielles (comme un robot de soudage) de manière autonome. Avec l’intégration de l’IA générative, qui permet un apprentissage autonome, les fonctions de la robotique dépassent la programmation traditionnelle et permettent en principe aux machines de s’adapter en temps réel et de réagir de manière dynamique à leur environnement changeant. Ensemble, ces technologies représentent une profonde « révolution industrielle et technologique » qui devrait remodeler la productivité, la dynamique de la main-d’œuvre et l’organisation économique.

Des leaders sur la scène mondiale, tels qu’Emmanuel Macron, insistent sur l’importance de se préparer à ce changement, tandis que Vladimir Poutine perçoit l’IA et la robotique comme une course stratégique pour l’influence mondiale. Des figures éminentes du monde des affaires, comme Bill Gates, ont souligné le potentiel de l’IA pour améliorer la vie de milliards de personnes, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. Pourtant, le débat autour de l’IA doit prendre en compte à la fois les opportunités et les défis complexes qu’elle apportera, d’autant plus que les régions du monde sont préparées de manière très variable à affronter ce défi, en raison de conditions socio-économiques et institutionnelles divergentes.

Les régions développées comme l’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine investissent massivement dans l’automatisation pilotée par l’IA et la compétitivité industrielle. En Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne (ANASS), où la population est jeune et en croissance, les enjeux sont différents. Dans ces régions, l’IA et la robotique influenceront non seulement l’automatisation, mais aussi la nature et la répartition du travail, impactant les économies locales de façon unique par rapport aux perspectives occidentales.

La concurrence pour diriger le domaine de l’IA s’étend désormais sur plusieurs fronts. Sur le marché des puces pour IA, qui alimente l’entraînement à grande échelle et l’utilisation des modèles d’IA générative, NVIDIA détient environ 65 % de la part mondiale des puces pour centres de données d’IA. Intel et AMD suivent avec des parts de 22 % et 11 % respectivement dans cette nouvelle « guerre des puces ». Pendant ce temps, des entreprises comme Google, Meta, Microsoft et OpenAI innovent dans le domaine des logiciels, en particulier pour l’entraînement et l’intégration des modèles, repoussant les limites de l’apprentissage automatique et du traitement du langage naturel. Des applications comme la conduite autonome, menée par le programme Full Self-Driving de Tesla – qui a couvert plus de 100 millions de miles en 2024 – et la robotique avancée, avec des entreprises telles que Boston Dynamics déployant des robots variés dans des secteurs allant de la défense et de la logistique à la construction, montrent l’ampleur rapide et étendue du paysage de l’IA et de son impact.

Cet article explore les implications plus larges de l’IA et de la robotique sur la productivité, la sécurité et leur potentiel transformateur pour le continent africain. Il met en lumière les approches éthiques et inclusives nécessaires pour naviguer dans cette révolution technologique et éviter l’approfondissement des inégalités mondiales.

État des lieux des investissements et applications de l’IA et de la robotique dans le monde

Les investissements dans l’IA et la robotique varient actuellement de manière significative selon les régions, où les États-Unis et la Chine sont en tête et deviennent des leaders dans certains domaines. D’autres régions, notamment l’Europe, risquent de prendre du retard, ce qui pourrait créer une fracture technologique et une compétition industrielle future.

Amérique du Nord : un leader stratégique de l’innovation en IA et en robotique

Les États-Unis dominent le paysage mondial de l’IA et de la robotique, représentant environ 50 % des investissements mondiaux dans ce secteur, reflétant une approche stratégique et coordonnée de son développement. En 2023, les États-Unis ont alloué environ 67,2 milliards de dollars à la recherche et au développement en IA, dont plus de 6 milliards dédiés spécifiquement aux initiatives en IA et en robotique. Cet investissement est presque 8,7 fois supérieur à celui de la Chine, qui s’élève à 7,7 milliards de dollars, soulignant l’engagement des États-Unis à assurer un avantage compétitif. Le National Artificial Intelligence Initiative Act de 2020 continue de promouvoir la collaboration entre les secteurs public, privé et académique, accélérant les avancées dans des domaines tels que les véhicules autonomes et la robotique de précision (Soori et al., 2023).

L’implication du secteur privé renforce davantage l’ampleur de l’engagement américain. Rien que dans le domaine de la conduite autonome, les entreprises américaines prévoient d’investir environ 100 milliards de dollars entre 2015 et 2025. De plus, les investissements privés dans la robotique avancée ont explosé, les entreprises de robotique levant au moins 466 millions de dollars à travers 36 tours de financement en avril 2024 seulement. Parmi les principaux investisseurs, on trouve des personnalités telles que Jeff Bezos, qui a récemment contribué 400 millions de dollars à Physical Intelligence, une start-up développant une IA généraliste pour robots, et Figure, une start-up de robotique qui s’est associée à OpenAI et a sécurisé 675 millions de dollars de la part d’investisseurs de premier plan, y compris Microsoft, NVIDIA et Intel Capital.

Ces investissements combinés illustrent l’ampleur et l’urgence de la course à l’IA et à la robotique, tandis que l’Amérique du Nord se positionne à l’avant-garde du progrès technologique transformateur dans des secteurs tels que la défense, la fabrication, la logistique, la santé, et bien d’autres.

Étude de cas 1 : Une aide surprenante dans la gestion des incendies de forêt Lors des récents incendies en Californie, des drones autonomes équipés de technologie IA ont joué un rôle crucial. Munis de capteurs thermiques, ils ont surveillé les zones à haut risque, détectant les points chauds en temps réel et transmettant des données vitales aux équipes au sol. Ces drones, capables d’opérer dans des conditions dangereuses, ont sauvé des vies et minimisé les dommages, démontrant le potentiel des technologies autonomes en gestion de crise (Ness et al., 2023).

Europe : éthique et compétitivité industrielle

L’Europe investit environ 1,5 milliard d’euros par an dans l’IA et la robotique, avec un accent particulier sur l’agriculture, la fabrication industrielle et la santé. L’Allemagne, par exemple, a intégré des robots avancés dans ses chaînes de production, augmentant l’efficacité de 25 % en cinq ans (Ness et al., 2023). Le Royaume-Uni se concentre sur la robotique médicale, utilisant des systèmes IA pour le diagnostic précoce et les interventions chirurgicales, élargissant ainsi l’accès aux soins spécialisés (Kondam & Yella, 2023). Bien que les investissements aient augmenté, l’Europe manque encore d’envergure et de profondeur dans les investissements en matière de puces, de logiciels et d’applications industrielles.

Asie-Pacifique : ambition technologique et quête de leadership mondial

La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde se disputent le leadership technologique en Asie. La Chine et le Japon dirigent des initiatives significatives en IA, avec des investissements prévus de 15 milliards de dollars et 3 milliards de dollars, respectivement, d’ici 2025. La Chine ambitionne de devenir le leader mondial de l’IA d’ici 2030, avec un accent sur la surveillance automatisée, la reconnaissance faciale et diverses applications pilotées par l’IA dans plusieurs secteurs. Le Japon, quant à lui, investit massivement dans la robotique d’assistance pour soutenir sa population vieillissante, développant des robots pour aider dans les soins de santé, les soins aux personnes âgées et l’assistance domestique (Soori et al., 2023).

La Corée du Sud joue un rôle crucial dans le paysage mondial des semi-conducteurs et de l’IA, avec des entreprises majeures comme Samsung, LG et SK Hynix, qui stimulent les avancées dans la fabrication de puces essentielles pour l’IA et la robotique. Reconnaissant l’importance stratégique de l’IA, le gouvernement sud-coréen a engagé près de 7 milliards de dollars d’ici 2027 pour renforcer les capacités nationales en IA et sécuriser la position du pays en tant que leader mondial dans les technologies avancées de semi-conducteurs et d’IA. Avec une stratégie complète pour devenir l’une des quatre premières puissances mondiales de l’IA d’ici 2030, la Corée du Sud se concentre sur le déploiement de l’IA dans des secteurs clés, notamment la fabrication, la santé et la défense nationale.

L’Inde émerge également comme un acteur important dans l’IA et la robotique, en particulier grâce à son vaste vivier de talents technologiques et à son industrie informatique florissante. Le gouvernement indien a lancé des initiatives comme la « Mission IndiaAI » dotée de 1,25 milliard de dollars pour soutenir l’infrastructure informatique et les startups. Cette approche « de la base vers le sommet » utilise l’Infrastructure Publique Numérique (DPI), combinant technologie et gouvernance pour servir 1,4 milliard de citoyens. De plus, l’Inde se classe cinquième au niveau mondial pour les investissements dans les startups en IA, recevant 3,24 milliards de dollars en 2022, dépassant des pays comme la Corée du Sud, l’Allemagne, le Canada et l’Australie. Bien que les investissements de l’Inde dans l’IA soient actuellement inférieurs à ceux de la Chine et de la Corée du Sud, le pays cherche à tirer parti de son expertise en développement logiciel et en analyse de données pour jouer un rôle influent dans l’innovation en IA dans les années à venir.

Afrique : potentiel et défis structurels

Bien que l’Afrique soit désormais très en retard, des pays comme le Kenya et le Nigeria développent actuellement des projets novateurs en robotique agricole et en prestation de soins de santé. La Banque Africaine de Développement prévoit une croissance annuelle de 25 % des investissements en IA sur le continent, en particulier dans l’agriculture et la santé (Ness et al., 2023). Cependant, sans une priorisation stratégique, l’Afrique risque d’être marginalisée dans la prochaine révolution technologique.

Défis et risques liés à l’IA et à la robotique

Si l’IA et la robotique promettent de stimuler l’innovation et l’efficacité, elles introduisent également des risques et des défis importants. Reconnaître et relever ces préoccupations est essentiel pour garantir un avenir technologique équilibré et inclusif.

Enjeux éthiques et de confidentialité

Les systèmes IA traitent d’importantes quantités de données personnelles et comportementales, soulevant des préoccupations quant à la confidentialité et à la sécurité des données. Les systèmes autonomes déployés dans des domaines tels que la surveillance ou le maintien de l’ordre peuvent empiéter sur les libertés individuelles, soulignant la nécessité de lignes directrices éthiques pour gouverner les applications de l’IA de manière responsable (Cowls et al., 2019; Mittelstadt et al., 2016).

Remplacement des emplois, inégalité économique et impact environnemental

Les capacités croissantes de l’IA et de la robotique à automatiser les tâches répétitives font craindre un déplacement à grande échelle des emplois, notamment pour les postes peu qualifiés. Ce changement pourrait aggraver les disparités économiques existantes, à moins qu’il n’y ait un investissement concerté dans les programmes de reconversion pour préparer la main-d’œuvre aux nouveaux rôles technologiques (Brynjolfsson & McAfee, 2014; Frey & Osborne, 2017). Ce problème est particulièrement préoccupant en Afrique, compte tenu de sa population active en croissance rapide.

De plus, le développement de l’IA présente des défis environnementaux significatifs. Les systèmes IA reposant sur des ressources informatiques considérables, leur consommation énergétique est élevée, augmentant la demande en électricité et en centres de données. Par exemple, l’entraînement d’un seul grand modèle IA peut produire des émissions de carbone équivalentes aux émissions à vie de cinq voitures (Strubell et al., 2020). Sans une planification minutieuse, cet aspect énergivore de l’IA pourrait nuire aux efforts de durabilité, soulignant la nécessité de pratiques écologiques dans la recherche et le déploiement de l’IA.

Dépendance et vulnérabilités des systèmes

À mesure que la dépendance à l’IA et à la robotique augmente, les vulnérabilités aux défaillances du système augmentent également, qu’il s’agisse d’erreurs logicielles, de menaces cybernétiques ou de perturbations de l’infrastructure. Le potentiel de telles perturbations met en évidence la nécessité de systèmes IA résilients et sécurisés, capables de résister aux défis inattendus (Amodei et al., 2016; Renda, 2019).

Disparités d’accès dans le monde

Les avantages de l’IA et de la robotique sont actuellement concentrés de manière disproportionnée dans les pays les plus riches, ce qui risque d’élargir le fossé technologique entre les régions développées et les régions en développement. Assurer un accès équitable aux avancées en IA sera essentiel pour permettre à des régions comme l’Afrique de tirer parti du potentiel de ces technologies sans être laissées pour compte.

Impact environnemental

Le développement de l’IA et de la robotique dépend d’une puissance de calcul, de stockage de données et de ressources physiques considérables, qui entraînent tous des coûts environnementaux. Des centres de données énergivores aux matières premières nécessaires pour le matériel robotique, des pratiques durables seront indispensables pour atténuer ces impacts et garantir que le développement de l’IA et de la robotique s’aligne avec les objectifs environnementaux mondiaux.

IA et robotique : un moteur de productivité et de croissance industrielle

L’intégration de l’IA dans la robotique transforme la productivité dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et de l’agriculture. Aux États-Unis, par exemple, la maintenance prédictive pilotée par l’IA a augmenté de 20 % la productivité dans les secteurs manufacturiers qui emploient des robots autonomes (Soori et al., 2023).

Les systèmes de vision assistés par IA, capables de détecter les erreurs de production avec une précision inégalée, réduisent considérablement les pertes de qualité. Le Forum économique mondial estime que le marché de l’automatisation industrielle pourrait atteindre 209 milliards de dollars d’ici 2025. D’ici 2030, les projections indiquent que ces robots pourraient remplacer environ 20 % des tâches humaines dans les chaînes de production (Kondam & Yella, 2023).

Étude de cas 2 : Figure AI et Apptronik – pionniers de la robotique humanoïde Les progrès rapides de l’IA et de la robotique ont favorisé l’émergence d’entreprises comme Figure AI et Apptronik, qui se placent à la pointe du développement des robots humanoïdes pour divers usages. Ces entreprises montrent comment la robotique alimentée par l’IA peut pallier les pénuries de main-d’œuvre, accroître la productivité et transformer des industries entières. Figure AI : intégrer l’IA au service de la main-d’œuvre

Figure AI se consacre à la conception de robots humanoïdes polyvalents destinés à compléter les capacités humaines dans le monde du travail. Leur modèle phare, Figure 02, mesure 1,68 mètre et peut transporter des charges allant jusqu’à 20 kg. Avec une autonomie de cinq heures et une vitesse de déplacement de 1,2 mètre par seconde, Figure 02 est conçu pour travailler dans des environnements conçus pour les humains, comme les entrepôts, les usines et les commerces de détail. Grâce à sa forme humaine, Figure 02 peut réaliser des tâches variées, comme ouvrir des portes, utiliser des outils et monter des escaliers, ce qui le rend extrêmement adaptable. Figure AI a signé un accord avec BMW pour intégrer ses robots humanoïdes dans l’usine de fabrication de Spartanburg, en Caroline du Sud, ce qui illustre une application concrète de la robotique assistée par IA dans l’industrie. Apptronik : faire progresser la robotique humanoïde avec Apollo

Basée à Austin, au Texas, Apptronik a lancé Apollo, un robot humanoïde conçu pour être produit en série tout en étant sûr et polyvalent. Apollo mesure 1,73 mètre, pèse 72 kg et peut manipuler des charges allant jusqu’à 25 kg, avec une autonomie de quatre heures par batterie. La flexibilité d’Apollo lui permet d’effectuer de nombreuses tâches, notamment le déchargement de remorques, la palettisation et la manutention de cartons. Apptronik a collaboré avec NVIDIA pour améliorer les capacités d’IA d’Apollo, en utilisant les modèles GR00T et les outils Isaac Lab de NVIDIA pour l’apprentissage multimodal par démonstration. Ce partenariat accélère le développement des compétences d’Apollo, positionnant l’entreprise à la pointe des robots polyvalents. Implications pour l’Afrique

Les avancées de Figure AI et Apptronik démontrent le potentiel des robots humanoïdes pour combler les pénuries de main-d’œuvre, améliorer l’efficacité et accomplir des tâches dans des environnements conçus pour les humains. Pour l’Afrique, l’intégration de ces technologies pourrait avoir un impact significatif dans des secteurs comme la fabrication, la logistique et la santé. Les robots humanoïdes peuvent fonctionner dans les infrastructures existantes sans nécessiter de modifications majeures, ce qui les rend adaptés à des applications variées sur le continent. En adoptant la robotique assistée par l’IA, les industries africaines pourraient non seulement augmenter leur productivité et relever les défis liés à la main-d’œuvre, mais aussi stimuler l’innovation technologique, contribuant ainsi à la croissance économique et au développement.

Santé : diagnostic et traitement optimisés grâce à l’IA et à la robotique

L’IA et la robotique sont de plus en plus intégrées dans le domaine médical. Les robots chirurgicaux assistés par IA réduisent les erreurs humaines et les complications postopératoires de 35 %. En 2021, par exemple, un chirurgien français a réalisé une opération à distance sur un patient en Chine en utilisant un robot chirurgical et une connectivité de haute qualité, illustrant la capacité de l’IA et de la robotique à surmonter les contraintes géographiques.

Les systèmes IA peuvent également analyser des images médicales à une vitesse sans précédent, permettant des diagnostics plus rapides et plus précis. En oncologie, par exemple, les modèles IA peuvent détecter des anomalies cancéreuses avec une précision de 94 %, surpassant souvent les capacités humaines (Soori et al., 2023).

Perspectives : la santé en 2040, une révolution de l’IA?

À quoi ressemblera le secteur de la santé en 2040 si l’IA continue de progresser à ce rythme ? Les experts imaginent un système médical où chaque patient bénéficierait de diagnostics instantanés et personnalisés. Les technologies de surveillance connectée pourraient anticiper les crises de santé, et les chirurgiens robotiques opérant à distance pourraient devenir la norme dans les hôpitaux de campagne. L’IA pourrait-elle un jour détecter les maladies avant même l’apparition des symptômes ? Si tel est le cas, la médecine préventive pourrait connaître un saut spectaculaire en termes d’efficacité, révolutionnant les soins de santé à l’échelle mondiale.

Défense et sécurité : une transformation stratégique

Les applications militaires de l’IA et de la robotique transforment les capacités de défense et représentent l’un des domaines stratégiques d’utilisation de l’IA. Aux États-Unis, un budget de 7,4 milliards de dollars a été spécifiquement alloué aux initiatives militaires en IA, incluant des drones autonomes et des systèmes d’analyse de données en temps réel pour la reconnaissance et la prise de décision stratégique. D’autres pays suivent cette tendance.

La Chine : rattraper son retard technologique

La Chine investit 2 milliards de dollars par an pour combler l’écart avec les États-Unis en matière de technologie militaire IA, en mettant l’accent sur la surveillance et la cybersécurité via des drones et des systèmes de reconnaissance faciale. Ces technologies jouent un rôle vital dans la sécurité nationale et la cybersécurité (Obrenovic et al., 2024).

La Russie: robots de combat et cyber-guerre

La Russie, de son côté, a intégré des robots de combat autonomes tels que l’Uran-9 dans ses opérations militaires. Ces robots sont utilisés pour des missions de reconnaissance et de combat dans des zones hostiles, contribuant aux capacités de cyber-guerre du pays (Ness et al., 2023).

L’Europe : une approche éthique

L’Europe adopte une approche plus éthique dans les applications militaires. En 2022, la France a lancé le programme ARTEMIS, doté d’un budget de 1 milliard d’euros, pour intégrer l’IA dans la sécurité des frontières tout en veillant à ce que la supervision humaine reste centrale dans la prise de décision. Cette approche a suscité des débats, notamment concernant l’achat de supercalculateurs américains au détriment d’alternatives françaises (Mediapart, 2024).

Opportunités pour l’Afrique : se positionner dans la révolution technologique

L’Afrique fait face au défi de la transformation numérique et doit rapidement intégrer l’IA et la robotique pour combler les écarts de développement. L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) estime que les robots agricoles pourraient augmenter la production de 30 % d’ici 2030, ce qui est essentiel pour répondre aux besoins alimentaires d’une population croissante (Ness et al., 2023). Dans le domaine de la santé, l’utilisation de drones et de robots pour livrer des médicaments améliore l’accès aux soins dans les zones reculées, compensant ainsi les insuffisances en infrastructure.

Les gouvernements africains doivent saisir cette opportunité pour établir des politiques numériques inclusives et développer une expertise locale. Sinon, le continent risque d’être marginalisé dans cette révolution technologique, élargissant les inégalités économiques et sociales.

Un appel pour une intégration éthique et inclusive de l’IA et de la robotique

Alors que l’IA et la robotique transforment le monde à une vitesse fulgurante, l’Afrique se trouve à un moment critique. Si le continent parvient à exploiter ces technologies, il a une occasion unique d’accélérer son progrès, de relever des défis persistants et de combler les écarts de développement. Cependant, cette vision exige des investissements significatifs dans les infrastructures de base, notamment dans des réseaux numériques stables et des services de cloud capables de soutenir les technologies avancées. Parallèlement, la mise en place de politiques de gouvernance robustes sera essentielle pour garantir que l’IA et la robotique profitent à toutes les communautés de manière équitable et servent le bien public.

La capacité de l’Afrique à exploiter l’IA dépendra également de la constitution d’une main-d’œuvre qualifiée. Investir dans l’éducation, notamment dans les domaines du numérique et des sciences, et créer des opportunités de formation et de partenariats locaux seront cruciaux pour combler les lacunes en compétences. Cela aidera à développer l’expertise nécessaire pour créer et utiliser des solutions d’IA qui répondent aux besoins réels. L’Afrique devrait prioriser les applications d’IA qui répondent aux défis régionaux spécifiques, comme la gestion de l’eau, des déchets, l’agriculture et la foresterie. Les solutions ancrées dans les besoins et les contextes locaux peuvent avoir un impact transformateur (Ben Geloune & Dosso, 2024).

En mettant en œuvre des politiques inclusives et en se préparant à ces défis, l’Afrique peut se positionner comme un modèle d’innovation responsable, en adaptant l’IA à ses besoins spécifiques. La question demeure : l’IA et la robotique serviront-elles de leviers de progrès partagé ou approfondiront-elles le fossé mondial ? La réponse de l’Afrique à cette question façonnera non seulement son avenir, mais également le paysage mondial de l’intégration de l’IA et de l’innovation responsable.

