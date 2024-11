Les Abdelmoula investissent dans la transformation de la viande à Tétouan Park

La famille Abdelmoula consolide ses investissements dans l’industrie agroalimentaire.

Le clan des Abdelmoula, connu dans le nord du Maroc pour son long historique dans le business mais aussi en politique, avec une parenthèse de gestion assez controversée de la mairie de Tanger, s’apprête à lancer à la ville de Tétouan, un nouveau projet industriel. Porté par COMRES Tetouan, une structure détenue par la holding familiale COMRES (basée à Tanger et opérant également dans les métiers de la restauration), ce nouveau projet consiste en la mise en place d’un complexe agroalimentaire dédié à la production de charcuterie et autres produits alimentaires à base animale.

Lire aussi | Bank of Africa lance « Google Pay » pour les utilisateurs de cartes au Maroc

Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 75 millions de dirhams pour une première phase, ce projet devrait accélérer le développement de COMRES Tetouan et acter son intégration en aval dans la filière transformation de la viande rouge et de volaille.

Grâce à la mise sur rail de sa nouvelle activité, COMRES Tétouan qui réalise déjà un chiffre d’affaires proche des 100 millions de dirhams grâce à son activité historique d’abattage, compte hisser ses revenus à moyen terme à plus de 150 millions de dirhams.

Lire aussi | AKDITAL, Dassault Systèmes et Long Island University lancent un projet novateur en médecine 4.0 au Maroc

Quant à la zone industrielle Tétouan Park qui abritera la nouvelle unité de transformation, elle marque ainsi l’accélération de sa mise en valeur avec un accroissement des nouvelles implantations depuis une année, dont notamment l’arrivée du géant Japan Tobacco International qui vient d’y lancer un projet d’un milliard de dirhams ou encore Tablepan, leader dans la production des contreplaqués à base de bois, et Wafra Chimie, qui y a lancé récemment une nouvelle unité industrielle spécialisée dans la fabrication de produits à base de silicone.