Le français Maisadour nourrit de nouvelles ambitions au Maroc

Après une période de croissance molle au sortir de la crise du Covid-19, Maisadour Maroc compte franchir en 2025 la barre des 200 millions de dirhams après deux ans de forte croissance.

Cette entité créée en 2002 qui a mis en place un programme d’investissement ambitieux destiné à élargir la base des fermes en exploitation et des agriculteurs agrégés (respectivement à un peu plus de 120 hectares en propre et une quarantaine à fin 2023) se met en ordre de marche pour confirmer son statut de filiale étrangère la plus dynamique de la coopérative française Maisadour.

Lire aussi | Agro Juice Processing poursuit ses investissements de diversification

Il faut dire, qu’avoir un investissement conséquent en 2017 pour l’élargissement des capacités de la station de conditionnement d’Ouled Teïma, près d’Agadir, Maisadour Maroc avait en fin 2021 franchi une nouvelle étape dans sa gouvernance en nommant pour la première fois à sa tête un Directeur Général marocain et ce, en la personne de Youssef Chakir, avec pour nouvelle mission la consolidation de la position concurrentielle sur le maïs doux dont il est déjà le premier exportateur marocain et le développement du leadership sur d’autres fruits et légumes.

Rappelons que le groupe Maisadour est structuré autour de quatre pôles:

• Un pôle agricole (céréales, agrofournitures, semences, légumes, nutrition et productions animales),

• Un pôle Jardinerie / Motoculture (un réseau de jardineries, une centrale d’achat et des points de vente motoculture

• Un pôle gastronomie avec foie gras, saumon, caviar… (Delpeyrat, Comtesse du Barry, Sarrade et Delmas),

• Un pôle Volailles qui va de l’abattage, à la découpe et à la commercialisation (Fermiers du Sud-Ouest).

Lire aussi | Capital Trust se lance dans la promotion immobilière

En 2023, ce groupe coopératif basé à Haut-Mauco (une commune du Sud-Ouest de la France), a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros (plus de 16 milliards de dirhams) dont 20% à l’international. Le groupe emploie plus de 5000 salariés dans une dizaine de pays dont deux implantations africaines (Maroc et Côte d’Ivoire)