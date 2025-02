L’ONMT fait escale à Ouarzazate dans le cadre de sa tournée régionale

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), dirigé par Achraf Fayda, continue sa tournée à travers le Royaume. Après plusieurs étapes réussies, la délégation de l’ONMT a fait escale, mercredi 12 février, à Ouarzazate, chef-lieu de la région de Drâa-Tafilalet, une zone reconnue pour son indéniable potentiel touristique.

La déplacement a pour objectif principal de renforcer les liens avec les opérateurs touristiques locaux, représentés par le Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Drâa-Tafilalet, ainsi qu’avec les autorités locales. À travers un dialogue direct, l’ONMT souhaite écouter, échanger et mieux comprendre les attentes et les défis auxquels fait face le secteur touristique dans cette région.

Cette étape revêt une importance particulière pour affiner la stratégie régionale et mettre en œuvre des actions adaptées à la promotion du tourisme local. La région de Drâa-Tafilalet, avec ses paysages spectaculaires et son riche patrimoine culturel, constitue un atout majeur pour le tourisme marocain. Elle attire aussi bien les visiteurs en quête de découvertes que les professionnels du cinéma, séduits par ses décors naturels uniques.

L’un des axes prioritaires de cette tournée est de renforcer la visibilité de chaque région auprès des acteurs clés de l’industrie touristique mondiale. L’ONMT ambitionne de positionner Drâa-Tafilalet comme une destination incontournable, en mettant en avant ses spécificités et en développant des partenariats stratégiques avec des tour-opérateurs et des plateformes de réservation internationales. L’objectif est également de multiplier les dessertes aériennes directes vers la région.

Cette démarche s’inscrit dans une vision plus large visant à construire une promotion touristique différenciée pour chaque région du Maroc. En valorisant les particularités de chaque destination, l’ONMT entend diversifier l’offre touristique nationale et répondre aux attentes d’une clientèle internationale de plus en plus segmentée.

Après Ouarzazate, la tournée régionale de l’ONMT se poursuivra avec une étape à Fès en fin de semaine, suivie de la région de l’Oriental, de Dakhla, de Beni Mellal et de Tanger dans les semaines à venir.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique nationale de relance du secteur touristique, visant à consolider une approche concertée entre l’ONMT, les CRT et les autorités locales. L’objectif final est de mettre en place une stratégie performante et pérenne, garantissant un développement harmonieux et durable du tourisme dans toutes les régions du Royaume.