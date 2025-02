Al Barid Bank et le Conseil National de l’Ordre des Médecins signent une convention de partenariat

Al Barid Bank et le Conseil National de l’Ordre des Médecins ont officialisé la signature d’une convention de partenariat visant à proposer une offre bancaire spécifique au profit des médecins adhérents.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du nouveau positionnement d’Al Barid Bank sur le marché des professionnels. Il reflète également la volonté du Conseil National de l’Ordre des Médecins d’offrir à ses membres des solutions de financement avantageuses, des conditions préférentielles sur divers services bancaires et un accompagnement personnalisé pour optimiser la gestion de leur activité.

La convention a été signée dans les locaux du Conseil National de l’Ordre des Médecins par M. Al Amine Nejjar, Président du Directoire d’Al Barid Bank, et le Dr Mohammadin Boubekri, Président de l’Ordre des Médecins.

Cet accord comprend plusieurs volets clés. Il prévoit la mise à disposition d’une offre bancaire complète et attractive, répondant aux besoins personnels et professionnels des médecins ainsi que de leurs familles. De plus, il inclut le développement de solutions de financement pour les besoins personnels des adhérents, sous forme de crédits à la consommation, de crédits immobiliers ou hypothécaires.

Sur le plan professionnel, l’accord vise à accompagner les médecins dans la gestion et le développement de leur activité à travers des crédits de fonctionnement et d’investissement adaptés à leurs besoins d’installation ou d’expansion.