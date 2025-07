La prochaine réunion de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE, fin octobre à Rabat

La prochaine réunion de la Commission parlementaire mixte (CPM) Maroc-Union européenne se tiendra fin octobre à Rabat, ont convenu les coprésidents de la Commission, M. Lahcen Haddad (Parlement du Royaume du Maroc) et M. Ruggero Razza (Parlement européen).

MM. Haddad et Razza ont souligné, lors d’une réunion par visioconférence mardi 8 juillet, l’importance de la date choisie, qui interviendrait peu après le lancement du nouveau Pacte européen pour la Méditerranée.

Lire aussi | Le Parlement arabe souligne le rôle important de Sa Majesté le Roi dans la défense des Palestiniens

Cette initiative ‘’ambitieuse’’, qui vise à renforcer la coopération entre l’UE et ses partenaires du sud, mettra l’accent sur la promotion des intérêts communs et des avantages mutuels afin de bâtir une région ‘’plus stable, prospère et interconnectée’’, indiquent-ils dans un communiqué conjoint.

Les deux coprésidents ont réaffirmé à cette occasion leur volonté de ‘’construire une vision commune de la prospérité, fondée sur la paix, la sécurité et un développement inclusif’’.