Chambre des conseillers : consensus autour des réformes du système électoral

La Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures de base de la Chambre des conseillers a adopté vendredi à l’unanimité trois projets de loi relatifs au système électoral, transmis par la Chambre des représentants, lors d’une réunion tenue en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Dans le détail, il s’agit du projet de loi organique N°53.25 modifiant et complétant la loi organique N°27.11 relative à la Chambre des Représentants, du projet de loi organique N°54.25 modifiant et complétant la loi organique N°29.11 relative aux partis politiques, ainsi que du projet de loi N°55.25 modifiant et complétant la loi N°57.11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendum et à l’utilisation des moyens de communication audiovisuelle publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Faut-il souligner que la commission n’a apporté aucune modification à ces textes, compte tenu de leur caractère national et urgent, conformément aux Hautes Directives Royales appelant à la mise en place du système électoral avant la fin de l’année. D’ailleurs, ces textes ont fait l’objet de larges discussions au sein de la Chambre des représentants.

Par ailleurs, les travaux de la Commission ont porté sur plusieurs dispositions, notamment l’interdiction de candidature pour les personnes prises en flagrant délit, l’instauration de sanctions, ainsi que le renforcement de la représentativité des jeunes et des femmes au sein du Parlement. À cet égard, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a affirmé sa disponibilité à examiner toutes les propositions visant à moraliser davantage le processus électoral et à consolider les institutions constitutionnelles, en particulier l’institution parlementaire.