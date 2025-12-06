Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Consulat US à Dakhla : l’Ambassadeur américain à la manœuvre
BYD dévoile la SEAL 5 et ouvre un nouveau showroom à Casablanca [Vidéo]
Ferveur populaire et regards de femmes : le Festival du film de Marrakech 2025 électrise la ville
Ahmed El Yacoubi, [Président du Directoire de Saham Bank]
Naziha Belkeziz, [PDG du Groupe Banque Centrale Populaire]
Dislog Group absorbe Venezia Ice
Fiscalité : taxes intérieures à la consommation : une vieille fiscalité toujours en forme
Social : le RSU au centre des débats
Maroc-Espagne: les échanges ont progressé de 59% depuis 2019
Chambre des conseillers : consensus autour des réformes du système électoral
Home FootballCAN 2025 : Regragui rassure sur l’état de Hakimi avant le premier match
Football

CAN 2025 : Regragui rassure sur l’état de Hakimi avant le premier match

by Challenge
written by Challenge
Achraf Hakimi intensifie ses efforts pour être prêt à temps. Crédit : DR.

L’international Achraf Hakimi, qui souffre d’une blessure à la cheville, «bosse dur» pour être présent au premier match des Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), qui se tiendra dans le Royaume à partir du 21 décembre courant, a assuré vendredi à Washington Walid Regragui, le sélectionneur national.

Le latéral droit du Paris Saint-Germain «va bien et fait ce qu’il a à faire», a indiqué Regragui à la presse à l’issue du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu l’été prochain aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. «Il bosse dur depuis sa blessure, il ne s’est pas arrêté», a-t-il souligné. «C’est un grand travailleur, il a envie d’être là et il a envie d’être présent dès le premier match», a ajouté Regragui. «C’est notre leader, c’est notre capitaine. C’est notre ballon d’or, comme je l’ai dit. On espère qu’il sera là dès le premier match», a affirmé le sélectionneur marocain.

Lire aussi | CAN-2025: Hakimi a repris la course

D’après des images diffusées par le PSG, Hakimi a repris les séances d’entraînement sans gêne apparente, un mois après avoir subi une grave entorse à une cheville lors d’un match face au Bayern Munich en Ligue des Champions. «C’est une bonne nouvelle quand un joueur revient. C’est le début de sa récupération», s’est félicité vendredi l’entraîneur du club parisien, Luis Enrique, lors d’une conférence de presse. Le coach espagnol a indiqué que le capitaine des Lions de l’Atlas va rejoindre le PSG après la participation à la Coupe d’Afrique des nations 2025. Ces images datant de jeudi montrent Hakimi, sacré récemment Ballon d’or africain, en train de courir en marge d’une séance en groupe de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain.

Vous aimerez aussi

CAN Maroc-2025: vente record de plus de 250.000 billets en trois jours

Accueil triomphal pour les champions du monde à Rabat [Vidéo]

Les héros de Santiago auront droit à un accueil royal et populaire

Coupe du Monde U20: le Maroc remporte le trophée et entre dans l’Histoire

Finale U20 au Chili : où suivre le choc Maroc-Argentine en direct ?

Mondial-2026 : Infantino applaudit un parcours remarquable du Maroc