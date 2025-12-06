CAN 2025 : Regragui rassure sur l’état de Hakimi avant le premier match

L’international Achraf Hakimi, qui souffre d’une blessure à la cheville, «bosse dur» pour être présent au premier match des Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), qui se tiendra dans le Royaume à partir du 21 décembre courant, a assuré vendredi à Washington Walid Regragui, le sélectionneur national.



Le latéral droit du Paris Saint-Germain «va bien et fait ce qu’il a à faire», a indiqué Regragui à la presse à l’issue du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu l’été prochain aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. «Il bosse dur depuis sa blessure, il ne s’est pas arrêté», a-t-il souligné. «C’est un grand travailleur, il a envie d’être là et il a envie d’être présent dès le premier match», a ajouté Regragui. «C’est notre leader, c’est notre capitaine. C’est notre ballon d’or, comme je l’ai dit. On espère qu’il sera là dès le premier match», a affirmé le sélectionneur marocain.

D’après des images diffusées par le PSG, Hakimi a repris les séances d’entraînement sans gêne apparente, un mois après avoir subi une grave entorse à une cheville lors d’un match face au Bayern Munich en Ligue des Champions. «C’est une bonne nouvelle quand un joueur revient. C’est le début de sa récupération», s’est félicité vendredi l’entraîneur du club parisien, Luis Enrique, lors d’une conférence de presse. Le coach espagnol a indiqué que le capitaine des Lions de l’Atlas va rejoindre le PSG après la participation à la Coupe d’Afrique des nations 2025. Ces images datant de jeudi montrent Hakimi, sacré récemment Ballon d’or africain, en train de courir en marge d’une séance en groupe de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain.

