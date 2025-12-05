CAN-2025: Hakimi a repris la course

Alertes
Achraf Hakimi dans une course contre la montre pour jouer la CAN. Crédir DR

Achraf Hakimi, qui espère pouvoir disputer la CAN-2025 (21 décembre-18 janvier), a repris la course au centre d’entraînement du PSG, sans gêne apparente, un mois après sa grave entorse à une cheville, selon des images diffusées par son club.

Ces images, qui datent de jeudi, montrent le meilleur joueur africain de l’année courir en marge du groupe parisien, une évolution qualifiée de « bonne nouvelle » vendredi en conférence de presse par l’entraîneur du PSG, Luis Enrique.

« On attend qu’il récupère mais il y aura ensuite la CAN, normalement il retournera avec sa sélection, et non avec l’équipe », a poursuivi le technicien espagnol.

Lire aussi | Achraf Hakimi envoie un signal positif sur son état de santé

Le capitaine des Lions de l’Atlas est lancé dans un contre-la-montre pour disputer la CAN à domicile, un objectif majeur de sa saison, depuis qu’il a été victime d’un tacle non maîtrisé du joueur du Bayern Munich Luis Diaz en Ligue des champions, le 4 novembre.

Victime d’une grosse entorse, il portait une botte au pied gauche lors de la remise de son trophée de meilleur joueur africain le 19 novembre à Rabat, et sa convalescence tient en haleine le royaume, à 15 jours de l’épreuve.

Lire aussi | CAF Awards: Hakimi Ballon d’Or, Chebbak dans l’Histoire et le Maroc sur le toit de l’Afrique

Le Maroc, qui fait figure de favori, débutera dans la compétition dès le 21 décembre, contre les Comores, avant d’affronter le Mali cinq jours plus tard puis la Zambie le 29 décembre. Ces trois matches auront lieu à Rabat.

Challenge (Avec AFP)

