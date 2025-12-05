Mondial-2026: le Maroc hérite du Brésil, de l’Ecosse et de Haiti

Au terme du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, effectué vendredi 5 novembre dans la capitale américaine Washington, le Maroc est logé dans le Groupe C aux côtés du Brésil, de l’Ecosse et de Haiti,

Demi-finalistes de la dernière édition au Qatar, les Lions de l’Atlas ont affronté le Brésil une seule fois en phase finale. C’était en 1998 en France, où les Auriverde s’étaient nettement imposés par 3-0. Mais, la dernière confrontation amicale entre les deux Nations s’est soldée par la victoire de coéquipiers d’Achraf Hakimi sur le score de 2-1, le 25 mars 2023 au Grand Stade de Tanger, au cours d’une belle soirée ramadanesque.

Ironie du sort, le Maroc a joué égalemengt contre l’Ecosse lors du Mondial-98. Les Lions de l’Atlas ont nettement dominé leurs adversaires (3-0), mais c’était insuffisant pour se qualifier au deuxième tour après la défaite surprise du Brésil face à la Norvège dans les ultimes minutes du match.

Par contre, la sélection marocaine n’a jamais croisé le chemin de Haiti dans une phase finale. Ce pays des Caraïbes, déchiré par l’instabilité politique et la violence, fait sa deuxième apparition dans une Coupe du Monde, après l’édition de 1974 en Allemagne.

A première vue, le Groupe C semble équilibré pour les Lions de l’Atlas, qui regorgent de joueurs de classe mondiale évoluant dans les plus grands clubs européens, en plus de l’expérience accumulée lors des deux dernières participations en Russie et au Qatar.

Le sélectionneur national Walid Regragui avec Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux USA

Les Lions de l’Atlas sont, désormais, cités parmi les outsiders par un nombre de grandes figures du football mondial. Avant de penser à tout cela, les hommes de Walid Regragui ont une Coupe d’Afrique des Nations à disputer à domicile, avec la demande collective que le Trophée reste à la maison !