Les prévisions du samedi 6 décembre 2025
Météo

Les prévisions du samedi 6 décembre 2025

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 6 décembre 2025.

-Temps assez froid avec gelée la matinée et la nuit sur les reliefs et les Hauts plateaux.

-Temps passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.

-Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques nord.

-Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes centre avec chasse-poussières sur les provinces sud.

-Température minimale de l’ordre de -02/04°C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 10/16°C sur le Sud et de 04/10°C partout ailleurs.

-Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental et stationnaire ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée au Nord de Larache et au Sud de Tarfaya.

