Les Pays-Bas soutiennent la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Les Pays-Bas ont affirmé, vendredi 5 décembre, qu' »une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable pour mettre un terme définitif » au différend régional autour du Sahara.

La nouvelle position du pays européen intervient «dans le cadre de la dynamique internationale créée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan d’autonomie», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Elle a été exprimée dans la Déclaration conjointe adoptée par le ministre Nasser Bourita et le ministre néerlandais des Affaires étrangères et ministre de l’Asile et de la Migration, M. David Van Weel, à l’issue de leur rencontre à La Haye.

La Déclaration conjointe indique également que les Pays-Bas accueillent favorablement l’adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU et expriment leur plein soutien aux efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel visant à faciliter et mener des négociations fondées sur l’Initiative marocaine d’autonomie, dans l’objectif d’aboutir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable, telle que préconisée par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.