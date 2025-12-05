Baraka: le Maroc un « laboratoire vivant » des solutions durables

Le succès de la 19è édition du Congrès Mondial de l’Eau reflète la place qu’occupe le Maroc en tant que « laboratoire vivant » des solutions durables, a indiqué, vendredi à Marrakech, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

S’exprimant lors de la session de clôture du Congrès, M. Baraka a souligné que cet événement international a été marqué, cinq jours durant, par des débats constructifs et des échanges scientifiques riches et fructueux, constituant une occasion unique de renouveler l’engagement collectif face aux enjeux liés à l’eau dans un monde en profonde mutation et confronté à des défis croissants.

La Déclaration de Marrakech, ayant sanctionné les travaux du Congrès, ainsi que les échanges tenus lors des séances plénières et des tables rondes ont souligné que la sécurité hydrique n’est plus seulement un objectif de développement, mais un impératif essentiel pour la paix, la stabilité et la prospérité économique et sociale, a relevé le ministre.

Les participants, a-t-il ajouté, ont également convenu que les politiques traditionnelles ne suffisent plus dans la gestion de la question de l’eau et que le monde a besoin d’une approche innovante combinant technologies modernes, recherche scientifique, solutions fondées sur la nature, bonne gouvernance et coopération internationale.

« La sécurité hydrique est une responsabilité collective et nous sommes capables, grâce à notre coopération, notre innovation et notre volonté partagée, de préserver ce droit vital pour chaque être humain, aujourd’hui et demain », a-t-il insisté.

M. Baraka a, par ailleurs, réaffirmé l’existence au Maroc d’une volonté nationale forte pour faire face aux défis croissants liés au changement climatique, précisant que cette volonté se concrétise aujourd’hui à travers la conjugaison des efforts des autorités publiques, des acteurs économiques, de la société civile ainsi que des experts et chercheurs universitaires.

« Nous sommes convaincus que l’action collective constitue la voie la plus efficace pour garantir la sécurité hydrique et assurer l’accès à l’eau pour tous les citoyens, dans toutes les régions du monde, sans exception », a-t-il souligné.

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc réaffirme son engagement constant à être un partenaire actif, un pont entre les continents et un centre de réflexion et d’action commune pour un avenir hydrique sûr et durable, a-t-il ajouté.

Le prochain Congrès Mondial de l’Eau, prévu à Istanbul en 2027, constituera une étape essentielle pour poursuivre cette dynamique, et une nouvelle opportunité pour traduire les principes affirmés dans la Déclaration de Marrakech en engagements concrets, réalisables, a conclu le ministre.

Pour sa part, le Président de l’Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA), Yuanyuan Li, a mis en avant le franc succès de cette édition, avec des participants de plus de 80 pays ayant enrichi les discussions grâce à leurs recherches, leurs connaissances et leurs innovations.

Les échanges fructueux lors de ce Congrès démontrent l’importance de la collaboration scientifique pour relever les défis hydriques dans un environnement en mutation, marqué par de nombreux défis majeurs, a-t-il souligné.

De nombreuses recommandations et contributions pertinentes formulées à cette occasion pourront enrichir les débats et être explorées lors de la prochaine Conférence des Nations Unies sur l’eau, qui sera co-organisée en 2026 par le Sénégal et les Emirats Arabes Unis, a ajouté M. Li.

Et d’ajouter que la Déclaration de Marrakech revêt une grande importance puisqu’elle appelle à une action commune pour façonner l’avenir de la gouvernance mondiale de l’eau et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.