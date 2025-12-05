Record d’enchères pour Soufiane Idrissi chez Christie’s Paris

Pour la première fois dans l’histoire des ventes internationales, l’artiste marocain Soufiane Idrissi inscrit son nom dans les annales chez Christie’s Paris. Son œuvre, Painting with HTML 9.21 (90 × 85 cm), a établi un record pour une pièce de cette dimension.

L’art contemporain marocain continue de gagner du terrain sur les grandes places mondiales. Le 4 décembre 2025, une œuvre du plasticien Soufiane Idrissi a été adjugée à 30.480 euros lors d’une vente organisée par Christie’s Paris, soit plus du double de son estimation basse.

Intitulée Painting with HTML 9.21, la pièce réalisée en 2009 à la peinture cellulosique sur panneau — avait déjà circulé sur le marché de l’art. Son retour aux enchères a suscité un vif engouement, permettant d’établir un nouveau record pour Soufiane Idrissi. Cette nouvelle performance s’inscrit dans une dynamique de consolidation de la cote de l’artiste sur le marché secondaire.

Après ses passages remarqués chez Sotheby’s à Londres et New York, l’enchère parisienne confirme l’intérêt croissant des collectionneurs internationaux pour une scène marocaine en pleine affirmation.

En s’imposant à Paris, Idrissi confirme une trajectoire exceptionnelle, où l’héritage marocain dialogue avec les plus grands rendez-vous du marché de l’art.

Soufiane Idrissi, né en 1986, vit et travaille à Rabat. Dans ses oeuvres, il aborde les grandes questions des révolutions industrielles en ce début de XXIème siècle. L’artiste explique que les outils et les langages Internet ont impacté la pensée artistique de façon non négligeable.

La peinture de Soufiane Idrissi est basée sur la couleur et la forme. La couleur est issue des langages informatiques tels que le HTML et le CSS. Il explique que peindre n’est désormais plus le même acte, et l’emploi de la couleur issue de codes offre des possibilités infinies. Ce qui crée une rupture fondamentale avec la pratique de l’art dans le passé.