La Chambre des représentants adopte en deuxième lecture le PLF-2026

La Chambre des représentants a approuvé, vendredi 5 décembre, en deuxième lecture le projet de loi de finances N° 50.25 (PLF-2026), dernière étape du circuit législatif. Le texte, qui a déclenché de vifs débats entre majorité et opposition, est finalement passé, sans embûches, par 80 voix pour et 25 contre.

Les délais d’adoption du PLF ont été sensiblement écourtés cette année, soit 40 jours au lieu de 58 précédemment, suite à un amendement présenté par le gouvernement.

L’examen et le vote en première lecture à la Chambre des représentants ont été ramenés à 22 jours au lieu 30 précédemment. L’étape de la Chambre des conseillers a été fixée à 15 jours contre 22 auparavant. Enfin, la Chambre des représentants devait se prononcer en deuxième lecture dans un délai de 3 jours au lieu de 6.

Lire aussi | Les grandes lignes du projet de Loi de finances 2026

Le PLF-2026 repose sur les hypothèses macroéconomiques suivantes: une croissance de 4,5%, une inflation contenue à 2%, un baril de Brent à 65 dollars et un taux de change de 10,007 dirhams pour un dollar. Ces prévisions traduisent ainsi une orientation vers la stabilité, dans un environnement international marqué par les incertitudes géopolitiques.

Avec des ressources évaluées à 712,6 milliards de dirhams (MMDH) et des charges fixées à 761,3 MMDH, le Budget général de l’Etat pour 2026 fait ressortir un déficit prévu à 3% du produit intérieur brut (PIB), contre 3,5% en 2025.

Grâce notamment à des investissements publics de plus de 380 milliards de dirhams, le projet vise l’accélération des chantiers du «Maroc Émergent» et la réalisation d’un développement national alliant justice sociale et développement territorial intégré, bénéficiant à toute la population.

Lire aussi | PLF-2026: les principales mesures fiscales à retenir

Cette enveloppe se répartit comme suit: Etablissements et entreprises publics : 179,7 MMDH, Budget général, les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les SEGMA : 132,8 MMDH, Fonds Mohammed VI pour l’Investissement: 45 MMDH, Collectivités territoriales: 22,5 MMDH.

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, avait expliqué que le gouvernement accorde la priorité aux projets de transport et de logistique : extension des aéroports, développement de la flotte aérienne nationale, ferroviaire, réseau autoroutier, achèvement du port de Nador West Med et accélération du chantier du port Dakhla Atlantique.

Lire aussi | Les députés approuvent en première lecture le PLF-2026

Parallèlement, le gouvernement s’est engagé à poursuivre les mesures visant à garantir l’approvisionnement en eau potable dans les zones en déficit hydrique, tout en accordant une attention particulière à l’accélération de la mise en œuvre des stratégies sectorielles, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et du numérique, ainsi que de la transition vers les énergies vertes.