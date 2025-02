Trump et Poutine ouvrent une brèche pour la paix en Ukraine

Donald Trump et Vladimir Poutine ont convenu de lancer des négociations « immédiates » pour mettre fin au conflit en Ukraine, lors d’un spectaculaire échange mercredi qui rebat les cartes après trois années de guerre.

La Russie et les Etats-Unis vont commencer « immédiatement » à négocier sur l’Ukraine, a affirmé le président américain sur son réseau Truth Social, ajoutant avoir eu une « conversation prolongée et très productive » avec son homologue russe. Dans la foulée, le président américain en a informé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

« La conversation s’est très bien passée. Lui, comme le président Poutine, veut faire la PAIX », a-t-il écrit dans une autre publication, ajoutant que le président ukrainien échangerait vendredi à Munich, en Allemagne, avec son vice-président J.D. Vance et le secrétaire d’Etat Marco Rubio, en marge d’une conférence sur la sécurité.

Donald Trump, qui jusque-là a laissé planer une grande incertitude sur ce qu’il comptait faire à propos de l’Ukraine, s’est engagé à mettre rapidement fin au « carnage » de la guerre, y compris en faisant pression sur Kiev, qui a reçu des milliards de dollars d’aide militaire de Washington sous son prédécesseur démocrate Joe Biden.

Les Européens redoutent pour leur part qu’un éventuel accord de paix entre l’Ukraine et la Russie ne se fasse sans eux et au détriment de Kiev. Les chefs de la diplomatie espagnole, allemande et français ont tour à tour affirmé mercredi à Paris qu’aucune décision sur l’Ukraine ne pouvait se prendre « sans Kiev » et sans la participation des Européens.

Mais le président Trump se montre déterminé à accélérer les négociations. « Nous voulons mettre fin aux millions de morts liées à la guerre Russie/Ukraine. Le président Poutine a même utilisé mon très percutant slogan de campagne: +BON SENS+. Nous y croyons tous deux très fortement », s’est félicité le président américain sur Truth Social.

« Nous avons parlé des forces de nos nations respectives et du grand bénéfice qu’il y aura un jour à travailler ensemble », a encore écrit Donald Trump, en rapportant ce premier échange avec le président russe depuis son retour au pouvoir le 20 janvier.

De son côté, Vladimir Poutine a dit à Donald Trump, vouloir trouver une « solution de long terme » au conflit ukrainien via des « pourparlers de paix », a annoncé le Kremlin, parlant d’un appel téléphonique de près d’une heure et demie.

Les deux dirigeants ont également convenu de se rendre visite dans leurs pays respectifs, selon le président américain. L’appel téléphonique entre MM. Trump et Poutine survient au lendemain de la libération par la Russie d’un Américain, Marc Fogel, condamné à 14 ans de prison pour possession de drogue. En retour, les Etats-Unis ont accepté de libérer le Russe Alexander Vinnik, condamné pour des crimes liés aux cryptomonnaies.

La Maison Blanche avait dit mardi espérer que cet échange marque le « début d’une relation » avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et mercredi, Washington a annoncé la libération de trois personnes « détenues » au Bélarus, dont une de nationalité américaine.

Dans le même temps, à Bruxelles mercredi où il a participé à une réunion de ses homologues de l’Otan, le ministre américain de la Défense a clairement tracé les lignes rouges de Donald Trump sur l’Otan et l’Ukraine.

Pete Hegseth a jugé « irréaliste » d’envisager un retour de l’Ukraine à ses frontières d’avant 2014, c’est-à-dire comprenant la Crimée. De même, une adhésion de l’Ukraine à l’Alliance atlantique à l’issue de négociations de paix, n’est « pas réaliste », a-t-il dit, douchant les espoirs de Kiev.

Les pays européens devront à l’avenir assurer l' »écrasante » part de l’aide civile et militaire à l’Ukraine, a-t-il encore lancé, en assurant par ailleurs que si des troupes de maintien de la paix sont déployées à un certain moment, elles devront l’être dans le cadre d’une mission qui ne soit pas de l’Otan.

Challenge (Avec AFP)