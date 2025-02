Hamza Hraoui prépare le lancement de son cabinet de lobbying sur le continent depuis Casablanca Finance City

Casablanca Finance City (CFC) devient un pôle attractif pour les entreprises internationales de consulting. Après avoir agi comme spin doctor pour « l’Éléphant Vert » en France et en Afrique, et avoir lancé son cabinet d’affaires publiques internationales et communication stratégique en France en association avec le Français Guillaume Chaban-Delmas, Hamza Hraoui s’apprête à implanter sa filiale marocaine à CFC, afin de renforcer sa présence sur le continent africain.

Hamza Hraoui, co-fondateur de MGH Partners, a récemment franchi une étape importante en ouvrant une filiale de son cabinet de lobbying à Casablanca. Cette première implantation hors de France marque une nouvelle phase dans le développement international de l’entreprise, qui a obtenu le statut Casablanca Finance City (CFC), faisant de son bureau casablancais un acteur clé dans le premier centre financier africain, classé 33e au niveau mondial selon le Global Financial Centres Index (GFCI).

Pourquoi Casablanca Finance City ?

Pour Hamza Hraoui, le choix de Casablanca Finance City (CFC) s’est imposé naturellement. Originaire de Casablanca, il évoque avec une touche d’humour l’attachement qu’il porte à sa ville. « D’abord parce que je suis originaire de cette ville (rires) que j’affectionne particulièrement, mais aussi en raison des nombreux avantages offerts par la place financière pour des entreprises comme la nôtre », confie-t-il. Cette décision a également été motivée par la volonté de développer les activités de MGH Partners en Afrique tout en maintenant un lien solide avec Paris, leur base. Selon Hraoui, « Casablanca Finance City est l’endroit idéal pour cela ».

Lire aussi | L’automobile et les phosphates tirent les exportations, l’aéronautique signe la meilleure performance

Un modèle de gestion hybride

Pour le moment, le bureau de MGH Partners à Casablanca sera dirigé par Hamza Hraoui et son associé Guillaume Chaban-Delmas, qui superviseront l’implantation depuis la capitale française. Cependant, dans un an, ils prévoient de créer une équipe locale autonome à Casablanca, tout en conservant des liens étroits avec le siège parisien. Cette gestion hybride permettra à MGH Partners de s’ancrer profondément dans le tissu économique et politique marocain, tout en profitant des ressources et de l’expertise de son équipe parisienne.

Une ambition de structuration des affaires publiques en Afrique

L’ambition de MGH Partners va au-delà de l’implantation géographique. Le cabinet souhaite jouer un rôle clé dans le développement de la communication stratégique pour les dirigeants marocains et africains. En particulier, il vise à contribuer à structurer le marché des affaires publiques au Maroc, encore en développement. Hraoui et Chaban-Delmas comptent sur leur expertise pour accompagner les acteurs locaux dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de plaidoyer adaptées aux enjeux locaux.

Ils envisagent également de traiter des sujets plus globaux et sensibles, qui continueront d’être abordés depuis leur bureau parisien. Un choix stratégique qui leur permet de maintenir une perspective internationale tout en répondant aux besoins locaux de leurs clients.

Lire aussi | L’Oriental fait le point du projet de développement régional doté de 250 M$

Une nouvelle dynamique dans les investissements

Aujourd’hui, le flux d’investissements des pays du Golfe vers l’Afrique connaît une forte croissance. Ce mouvement passe souvent par des hubs comme Paris ou Rabat, des villes bien connectées à l’Afrique. Pour Hamza Hraoui et son équipe, il est essentiel d’accompagner ce marché avec une compréhension fine du paysage politico-économique africain. Le cabinet MGH Partners entend apporter des clés de lecture précieuses aux investisseurs, en leur offrant une vision claire des dynamiques politiques et économiques du continent.

Le parcours de Hamza Hraoui : de « l’Éléphant vert » à MGH Partners

Avant de fonder MGH Partners, Hamza Hraoui a acquis une expérience précieuse en tant que spin doctor pour le groupe agricole suisse « l’Elephant vert », notamment en Afrique. Son rôle consistait à tisser des liens au plus haut niveau avec les décideurs de pays comme le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Ce fut pendant cette période qu’Hraoui a pris conscience du potentiel énorme des affaires publiques en Afrique, notamment dans le domaine de l’agriculture, un secteur essentiel mais aussi très politisé. Cette expérience l’a conduit à parcourir de nombreux pays africains, où il a observé les défis auxquels étaient confrontés les décideurs.

Les pays africains se retrouvaient souvent confrontés à un dilemme : d’une part, l’impératif de nourrir une population en forte croissance, et d’autre part, la volonté de créer une forte valeur ajoutée à travers des exportations agricoles. Mais il manquait un outil essentiel pour défendre ces intérêts au plus haut niveau : le plaidoyer structuré. C’est ce constat qui a poussé Hraoui à collaborer avec Guillaume Chaban-Delmas pour créer MGH Partners.

Lire aussi | Recettes Voyages, IDE, exportations, transferts MRE…les indicateurs au vert en 2024

La genèse de MGH Partners

La rencontre entre Hamza Hraoui et Guillaume Chaban-Delmas remonte à plus de dix ans, lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’un stage dans un cabinet parisien. C’est à ce moment-là qu’ils ont décidé de combiner leurs forces pour fonder MGH Partners, dans l’objectif d’accompagner les dirigeants et les organisations dans un monde en constante évolution. En 2020, au cœur de la crise sanitaire, les deux associés ont concrétisé leur vision en lançant le cabinet, avec la conviction qu’il était crucial de combiner lobbying, communication d’influence et expertise géopolitique couvrant l’arc Méditerranéen, l’Europe, l’Afrique et le monde arabe.

MGH Partners : un cabinet aux multiples expertises

Depuis sa création, MGH Partners s’est diversifié en matière de clients et de missions. Le cabinet accompagne une grande variété d’acteurs : des ONG, des entreprises de toutes tailles, ainsi que des candidats à des élections nationales ou locales. MGH Partners possède une expertise particulière en communication électorale et stratégie politique, accompagnant des campagnes à la fois locales et nationales.

Parmi ses clients historiques, le cabinet peut citer Sea Shepherd France, une organisation pour laquelle il a déployé un dispositif visant à préserver la biodiversité marine. MGH Partners a également été un acteur clé dans la mobilisation pour la libération de Paul Watson. Le cabinet a accompagné des entreprises comme Geocoton dans leur restructuration, toujours avec cette approche qui lie affaires publiques et communication stratégique.

Ce qui distingue MGH Partners, c’est sa capacité à lier deux domaines essentiels : les affaires publiques et la communication stratégique. Cette synergie permet à l’entreprise d’accompagner ses clients avec une approche intégrée, offrant à la fois des stratégies de plaidoyer efficaces et des solutions de communication ciblées. Cette approche est d’autant plus importante dans un contexte international où les défis géopolitiques et économiques sont de plus en plus complexes.