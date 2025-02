Imad Benmoussa, nouveau président du Conseil d’Administration d’Enactus Morocco

Imad Benmoussa, fondateur d’Apex Ventures, est le nouveau président du Conseil d’administration d’Enactus Morocco, marquant ainsi « l’aube d’une nouvelle ère » pour l’organisation, qui œuvre dans le domaine de l’entrepreneuriat social estudiantin et le développement durable.

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans l’entrepreneuriat et l’innovation, il apporte « une vision stratégique ambitieuse, destinée à renforcer l’impact social et économique de nos actions », souligne l’antenne marocaine du réseau international.

Ancien président de Coca-Cola France et vice-président pour l’Afrique du Nord, M. Benmoussa a brillamment dirigé des opérations à l’échelle internationale, ajoute la même source dans un post LinkedIn.

« En tant que fondateur d’Apex Ventures, investisseur engagé et cofondateur de Welovebuzz, premier média digital marocain, il incarne un leadership résolument tourné vers l’innovation et la transformation positive », considère encore Enactus Morocco.

Cette nomination ouvre un chapitre inspirant pour l’organisation, avec l’ambition renouvelée d’accompagner les jeunes entrepreneurs et de développer des solutions à fort impact, propulsant ainsi notre mission vers de nouveaux sommets.