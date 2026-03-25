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Nomination

Karim Manssour-Dahbi nouveau directeur général de Lesieur Cristal

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Karim Manssour-Dahbi, nouveau directeur général de Lesieur Cristal

Karim Manssour-Dahbi a été désigné directeur général de Lesieur Cristal, à compter du mercredi 25 mars 2026, en remplacement de Peter Tagge en fin de mandat, annonce la société, à l’issue de la réunion de son Conseil d’administration tenue, la veille, à Casablanca.

Le Conseil d’administration a adressé ses remerciements à M. Tagge pour “son engagement et sa contribution tout au long de son exercice”, indique la même source dans un communiqué, qui qualifie son successeur de “dirigeant d’expérience”, dont la mission sera de “poursuivre la dynamique de développement”.

Ingénieur de formation et diplômé de l’École Centrale de Paris, Karim Manssour-Dahbi cumule plus de 35 années d’expérience, dont 25 à des postes de direction dans divers secteurs, notamment celui des produits de grande consommation (FMCG) et l’automobile, tant au Maghreb qu’au Moyen-Orient.

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Sa solide expérience des fonctions de Direction Générale ainsi que sa vision internationale constituent des atouts majeurs pour soutenir la stratégie de croissance de Lesieur Cristal. Il devra accompagner le développement du Groupe sur ses marchés locaux comme à l’international, tout en renforçant sa dynamique d’expansion et de performance durable.

“Je suis honoré de rejoindre Lesieur Cristal, entreprise emblématique et pionnière de l’industrie marocaine”, a dit le nouveau directeur général, notant que l’entreprise a “a su bâtir un modèle agro-industriel intégré et performant, capable de répondre aux enjeux clés de souveraineté alimentaire, de durabilité et d’innovation”.

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Et de promettre: “Aux côtés des équipes, je serai pleinement mobilisé pour accélérer cette dynamique, porter une croissance responsable, créer davantage de valeur et contribuer au rayonnement du Made in Morocco”.

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