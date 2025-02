L’Agence française de développement étend ses activités au Sahara marocain

Au cours de l’année 2025, l’Agence française de développement (AFD) va étendre ses activités au Sahara marocain, dans une traduction concrète de la reconnaissance officielle de la souveraineté du Royaume sur ses provines du Sud.

« Nous souhaitons (…) ouvrir de nouvelles perspectives pour accompagner le Maroc dans la réalisation de ses ambitions stratégiques, notamment en étendant l’action de l’AFD aux régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab », déclaré à la MAP la directrice de l’AFD à Rabat, Mme Quiterie Pincent.

L’Agence va concentrer son action trois axes stratégiques, à savoir la gestion durable des ressources naturelles, le développement durable des territoires et le verdissement des infrastructures, ainsi que le renforcement des compétences, du capital humain et de la cohésion sociale.

L’année passée, l’AFD a mobilisé quelque 536 millions d’euros dans différents secteurs au cœur du partenariat France–Maroc. « Les opérations financées en 2024 reflètent l’engagement de l’Agence pour accompagner le Maroc dans sa transformation, tout en traduisant les aspirations de nos deux pays à bâtir un partenariat qui dépasse les dimensions traditionnelles de la coopération », explique Mme Pincent.

La nouvelle orientation de l’AFD s’inscrit en droit fil du cap tracé par la visite au Royaume du président Emmanuel Macron. Dans ce sens, le directeur général de l’Agence, Rémy Rioux, doit se rendre prochainement « à Laâyoune et à Dakhla à la rencontre des populations locales ».

La visite de Macron a permis de réaffirmer « notre engagement pour écrire ensemble, et pour les 30 prochaines années, le livre nouveau des relations entre nos deux pays, en investissant sur la trajectoire de développement durable de l’ensemble du territoire du Royaume », a-t-il déclaré, en novembre dernier.

Le Maroc est le premier pays partenaire du groupe AFD dans le monde. Depuis trente ans, le groupe a investi plus de 7 milliards d’euros pour accompagner les réformes et les investissements innovants définis et portés par les acteurs publics et privés marocains.