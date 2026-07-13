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REMAX Maroc lance une nouvelle agence dédiée à l’immobilier professionnel

by Challenge
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REMAX Maroc a annoncé la signature d’un contrat de franchise avec Youssef Cherraj et Kaoutar Cherraj, donnant naissance à REMAX Imovia Pro, une agence spécialisée dans l’immobilier à usage professionnel.

Cette implantation intervient dans un contexte de transformation du marché immobilier marocain, marqué par l’évolution des besoins des entreprises, des investisseurs et des porteurs de projets en matière de conseil, d’accompagnement et de structuration des opérations.

À travers REMAX Imovia Pro, les fondateurs entendent proposer un accompagnement global, allant de la recherche et la valorisation des biens à leur commercialisation et au conseil stratégique. L’agence se positionne sur une approche différenciante, intégrant des services connexes avant, pendant et après la transaction immobilière.

En plus du lancement à Casablanca, l’ouverture d’une agence à Marrakech s’effectuera en septembre. Il faut dire que ces deux pôles économiques sont considérés comme stratégiques pour le développement de l’immobilier professionnel au Maroc.

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Grâce à son appartenance au réseau international REMAX, Imovia Pro bénéficiera d’une vitrine de commercialisation étendue à plus de 120 pays, avec près de 9 000 agences et 180 000 agents immobiliers. Cette ouverture internationale vise notamment les Marocains résidant à l’étranger, ainsi que les marchés africains et méditerranéens où les acteurs économiques marocains sont présents.

Professionnel de l’immobilier depuis plus de trente ans, Youssef Cherraj apporte son expérience et sa connaissance du marché marocain. À ses côtés, Kaoutar Cherraj participera au développement stratégique et opérationnel de l’agence. Une équipe d’agents affiliés viendra renforcer le dispositif pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et investisseurs.

« Le lancement de REMAX Imovia Pro marque une nouvelle étape dans notre parcours. Notre objectif est d’apporter aux acteurs du marché un accompagnement fondé sur l’expertise locale et les standards internationaux du réseau REMAX », souligne Youssef Cherraj, directeur de l’agence.

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