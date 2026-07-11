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La nouvelle Peugeot 308 fait son entrée sur le marché marocain

by David Jérémie
written by David Jérémie

Peugeot Maroc vient de lancer la nouvelle 308 sur le marché. Un modèle emblématique, entièrement repensé, qui associe une esthétique modernisée, une riche dotation en équipements de confort et de sécurité, ainsi qu’une motorisation diesel BlueHDi éprouvée, gage de performance et de fiabilité.

Dans le détail, la face avant arbore désormais le blason Peugeot lumineux, une première pour la marque, derrière lequel est intégré le radar de proximité. La calandre, traitée dans la teinte de la carrosserie, est soulignée par des brins lumineux reliant l’emblème aux projecteurs redessinés. À l’arrière comme à l’avant, la signature lumineuse à trois griffes en LED s’impose sur toutes les finitions, avec un effet à défilement exclusif à la version GT.

Selon la finition, l’éclairage évolue de la technologie Full LED (Style et Allure) à la technologie Matrix LED (GT), permettant d’ajuster automatiquement le faisceau lumineux pour un confort de conduite optimal. Les finitions Allure et GT sont équipées de jantes diamantées de 17 pouces, tandis que la finition Style reçoit des jantes aluminium noires de 16 pouces. Une nouvelle teinte «Bleu Lagoa» vient enrichir la palette de couleurs disponibles.

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À l’intérieur, la nouvelle 308 met en avant le Peugeot i-Cockpit avec un combiné numérique et un écran tactile central de 10 pouces. Sous cet écran, cinq commandes physiques baptisées «i-toggles» permettent de créer des raccourcis vers les fonctions essentielles (climatisation, navigation, radio, téléphone). La finition GT se distingue par des inserts en aluminium et en Alcantara sur la planche de bord, les portes et la console centrale, ainsi qu’un éclairage d’ambiance personnalisable en huit teintes. Les sièges avant certifiés AGR, chauffants de série, renforcent le confort et l’ergonomie.

A noter que le système d’infotainment Peugeot «i-Connect» est livré de série, avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Quatre ports USB-C, répartis entre l’avant et l’arrière, assurent une connectivité optimale pour tous les passagers.

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Sous le capot, la nouvelle 308 est proposée avec un unique bloc Diesel BlueHDi 1,5 litre développant 130 chevaux, associé à une boîte automatique EAT8. Cette motorisation équipe l’ensemble des finitions commercialisées au Maroc, garantissant un équilibre entre performance et sobriété.

Comme le reste de la gamme thermique de la marque, il bénéficie au Maroc d’une garantie de 3 ans ou 100 000 km. Comptez un tarif de base de 284 900 DH pour repartir au volant de la nouvelle Peugeot 308.

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