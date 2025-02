L’ONCF entre dans une nouvelle phase de décarbonation grâce aux «Green bonds»

Après une première émission «Green bonds» de 1 milliard de dirhams (MMDH), en juillet 2022, l’Office national des chemins de fer (ONCF) vient de doubler ce montant sur la marché obligataire, ce qui lui permettra de poursuivre résolument l’objectif de neutralité carbone.

La nouvelle opération, pilotée par CDG Capital, a rencontré un franc succès auprès des investisseurs, avec un taux de souscription de 5,25 fois, soit 10,49 MMDH de demandes pour un montant initialement recherché de 2 milliards de dirhams.

L’ONCF s’active, conformément à sa politique énergétique et à sa stratégie RSE, à verdir et décarboner à terme l’ensemble de ses activités, pour atteindre une neutralité totale à l’horizon 2035.

“Cette opération a bénéficié d’un fort engouement des investisseurs institutionnels marocains, ainsi que de l’intérêt d’un acteur international de premier plan, la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD), qui a pris part à l’émission.”, indique un communiqué de l’ONCF.

Les « Green bonds » (obligations vertes) offrent des mécanismes de financement dédiés exclusivement à des projets écologiques. Ces fonds peuvent être utilisés pour le développement des énergies renouvelables, la mobilité durable ou encore l’efficacité énergétique.

Dans la foulée de ses actions tournées vers la transition énergétique, initiée à partir de janvier 2022 avec la circulation de 25% de ses trains par l’utilisation de l’énergie éolienne, l’ONCF a réussi, l’année passée, à faire circuler 90% de ses trains électriques à l’énergie verte.

Conforté dans ses choix par les gains indéniables, induits par cette transition sur les plans économique, social et environnemental, l’Office déploie de nombreuses initiatives environnementales volontaristes. On peut notamment citer la certification progressive des sites ferroviaires selon les normes ISO 14001 et 50001, la réalisation systématique des études d’impacts des grands projets, l’évaluation annuelle du bilan carbone.

En effet, l’Office a obtenu la certification post-émission obligataire green bonds de 1 MMDH, qui acte son alignement avec le cadre d’émission Green bonds Framework présenté à la veille de son émission, ainsi que sa conformité aux meilleurs standards internationaux de transport durable à faible émission de carbone.