Le groupe familial BERDAI investit 50 MMAD dans la logistique pour son activité de minoterie

MZIA Group poursuit ses investissements de croissance. En effet, ce groupe à capital familial lance l’extension de ses capacités logistiques implantées à la zone industrielle de Ouled Salah portées par sa filiale Cereastock.

Doté d’une enveloppe de plus de 50 millions de dirhams, le programme d’investissement de cette entité de stockage et de négoce de céréales vise à en porter la capacité de stockage à plus de 60.000 tonnes (soit une hausse de 50% des capacités actuelles). Un tel investissement est motivé par la volonté de la maison mère à accompagner la croissance des autres entités industrielles que sont les Grands Moulins Berdai (l’entité la plus ancienne de MZIA Group qui opère dans la semoulerie industrielle de blé dur) et MCSL (Minoterie à céréales secondaires et légumineuses), mais également de Bejoma, une structure de négoce basée à Marrakech.

Rappelons que MZIA Group est spécialisé dans la filière du blé du secteur agroalimentaire. Avec une expérience de plus de 30 ans, ce groupe contrôlé par la famille Berdai s’est développé autour des métiers de négoce du blé, de la production de farines et semoules et la distribution. Les produits MZIA de blé dur, blé tendre ou de semoule fine de blé ou d’orge sont présents au Maroc et à l’international en Europe et en Amérique du Nord.