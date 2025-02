Le groupe maroco-egyptien Earn Rocket Holding lance une nouvelle activité au Maroc

Le groupe Earn Rocket Holding poursuit ses investissements au Maroc.

Ce groupe créé au Maroc en 2022 sous la férule de deux hommes d’affaires égyptiens, accompagnés par des minoritaires marocains, vient de créer un opérateur de freight forwarding (transport et logistique internationale) dénommé ShipLX. Basée à Casablanca, cette nouvelle filiale de Earn Rocket Holding aura pour mission de développer essentiellement les activités de commissionnaire de transport, de transit et d’entreposage de marchandises pour le compte de ses clients. Elle sera pilotée par Anas Kouisto, un ancien d’Aramex Maroc qui a rejoint le projet ShipLX dont il est également associé minoritaire.

Earn Rocket Holding fait, ainsi, une incursion dans les métiers de la logistique qui présentent de fortes synergies avec ses activités actuelles et notamment le e-commerce et l’importation vers le Maroc de biens de consommation de Turquie et l’Egypte.

Rappelons, que la holding cofondée par ANAS AHMED ELSAYED et AMMAR ABDELHAMID EL SIRAFY compte à ce jour cinq filiales. Outre ShipLX, Earn Rocket Holding est la maison-mère de Bisfor Logistic qui compte des bureaux à Casablanca, le Caire et Istanbul, Haven Real Estate un promoteur immobilier qui vient de finaliser un premier projet « Jnane California » à la capitale économique du pays, Justyol une société d’ingénierie informatique spécialisée dans le développement d’applications mobiles pour e-commerce et, enfin, AAM, une société d’importation d’accessoires de la maison à partir du Moyen-Orient.