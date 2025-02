Art, design et évasion : KAAN inaugure un nouveau concept hôtelier à Casablanca

Un nouveau concept hôtelier voit le jour à Casablanca avec l’ouverture de KAAN Hotels & More. Situé en plein cœur de la ville, l’établissement propose une approche novatrice de l’hôtellerie, combinant design contemporain, art et fonctionnalité.

Doté de 110 chambres et studios, KAAN Casablanca vise à répondre aux besoins variés des voyageurs, qu’ils soient en déplacement professionnel ou touristique. L’accent est mis sur le confort avec des aménagements modernes, notamment une literie de haute qualité, des télévisions connectées et une connexion Wi-Fi performante. Des appartements spacieux avec kitchenette sont également disponibles pour les séjours prolongés, pouvant accueillir jusqu’à six personnes.

L’un des éléments distinctifs de KAAN est son engagement artistique. L’hôtel met en avant des œuvres d’artistes locaux, offrant ainsi aux visiteurs une immersion dans la scène culturelle casablancaise. De plus, un concept interactif permet aux clients de contribuer à des créations collectives sous forme de poèmes ou de toiles inachevées, enrichissant ainsi l’expérience du séjour.

KAAN Casablanca se distingue également par ses chambres à thème « Escape Game », où les clients peuvent vivre des aventures immersives, inspirées de récits de détectives, d’ambiances de maisons hantées ou encore de voyages temporels.

L’accessibilité étant une priorité, l’hôtel propose des chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite, garantissant un confort optimal à tous les visiteurs.

Avec cette ouverture, KAAN Casablanca ambitionne d’instaurer une nouvelle dynamique dans le paysage hôtelier de la métropole, avec une expansion prévue dans d’autres grandes villes du Maroc.