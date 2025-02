Activité industrielle: baisse de la production et hausse des ventes en décembre 2024

L’activité industrielle au Maroc aurait enregistré, en décembre 2024, une baisse de la production et une hausse des ventes par rapport au mois précédent, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

La baisse de la production a concerné toutes les branches à l’exception de la « chimie et parachimie » et du « textile et cuir » où elle aurait plutôt stagné, indique BAM dans sa récente enquête mensuelle de conjoncture industrielle.

S’agissant des ventes, elles auraient augmenté dans toutes les branches d’activité hormis le « textile et cuir » où elles se seraient repliées et l’ »électrique et électronique » où elles auraient stagné. Dans ces conditions, le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) se serait situé à 78%, précise BAM.

S’agissant des commandes, elles seraient restées globalement stables d’un mois à l’autre, reflétant une hausse dans la « mécanique et métallurgie », une stagnation dans la « chimie et parachimie » et des baisses dans l’ »agroalimentaire », le « textile et cuir » et l’ »électrique et électronique ».

Dans ces conditions, les carnets de commandes se seraient situés à un niveau normal, recouvrant un niveau supérieur à la normale dans la « mécanique et métallurgie », normal dans l’ »agroalimentaire » et dans la « chimie et parachimie » et inférieur à la normale dans le « textile et cuir » et l’ »électrique et électronique ».

Pour les trois prochains mois, les industriels prévoient une augmentation de la production et des ventes dans toutes les branches, sauf dans la « mécanique et métallurgie », où une baisse est attendue, et dans l’ »électrique et électronique », où la production devrait stagner. Toutefois, 29 % des entreprises expriment des incertitudes quant à l’évolution de la production.