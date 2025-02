L’émirati Aramex poursuit son développement au Maroc

Quelques mois après avoir investi dans l’extension de son réseau d’agences, Aramex International Morocco poursuit ses efforts de développement.

La filiale du groupe jordano-émirati éponyme planche sur l’extension de son parc de poids lourds en y consacrant une enveloppe de 25 millions de dirhams. Ce nouvel investissement dans une vingtaine de camions entiers (tracteurs routiers et semi-remorques) vient accompagner l’ouverture au cours des derniers mois de nouvelles routes ayant porté le total des destinations desservies à plus de 600, renforçant ainsi la position de leader d’Aramex International Morocco sur le marché marocain.

Rappelons qu’en août 2024, le groupe Aramex avait inauguré de nouvelles agences dans trois villes clés du Maroc à savoir Kénitra, Essaouira et Béni-Mellal, renforçant ainsi son maillage territorial et son engagement envers ses clients. Des ouvertures qui s’inscrivent dans la stratégie d’Aramex International Morocco visant à consolider sa position de leadership en Afrique du Nord et à tirer parti du potentiel logistique du Maroc. Ce qui a porté au passage à plus de 50.000 mètres carrés la superficie totale des infrastructures dédiées à la logistique et à l’entreposage chez Aramex International Morocco, mais également chez la filiale de celle-ci Aramex Logistics qui opère exclusivement dans la logistique.

Quant au groupe Aramex qui offre une gamme complète de solutions logistiques, allant de l’express international à la gestion de chaînes d’approvisionnement complexes, il est devenu un leader régional avec une présence dans 600 villes réparties dans 70 pays et plus de 16 000 collaborateurs.