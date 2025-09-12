BLS et Varun Beverages Morocco scellent un partenariat stratégique

Buildings & Logistics Services (BLS), filiale du groupe H&S Invest Holding présidé par Moncef Belkhayat, a conclu un partenariat stratégique avec Varun Beverages Morocco, franchiseur et producteur des marques de PepsiCo. L’accord porte sur la mise à disposition d’un espace logistique de 31.000 m², pour une valeur totale de 120 millions de Dirhams sur une durée ferme de 9 ans.

Une plateforme logistique, actuellement en cours de construction à Lakhyayta, au sud de Casablanca, offre le cadre pour le déploiement de ce contrat, qui constitue désormais la plus grande opération d’entreposage jamais réalisée dans le secteur des biens de grande consommation (FMCG) au Maroc.

Lors de la cérémonie de signature, Salahaddine Mouaddib, CEO de Varun Beverages Morocco, a déclaré: «Nous avons choisi de confier nos activités logistiques à un acteur national de référence afin de nous recentrer pleinement sur notre cœur de métier : le développement de nos marques».

«Pepsi, Lay’s et l’ensemble des marques de notre portefeuille disposent encore d’un fort potentiel de croissance, et nous avons besoin d’un partenaire expert en entreposage et transport pour accompagner notre développement», considère M. Mouaddib.

De son côté, Moncef Belkhayat, PDG de BLS, a souligné: «Nous sommes ravis de voir de grandes entreprises nationales et multinationales engagées sous-traiter leur logistique. BLS se positionne aujourd’hui comme un opérateur intégré end to end du freight forwarding, transit, transport et entreposage».

Et de poursuivre: »31 000m2 de mise à disposition pour 9 ans est un record national dans le FMCG. Nous sommes en train de dimensionner nos capacités avec un investissement de 2 Milliards de Dirhams sur les 2 prochaines années en vue d’accompagner la croissance de nos clients actuels et notamment Varun Beverages Morocco».