BLS annonce un programme d’investissement de 2,1 milliards de dirhams pour renforcer la logistique au Maroc

Buildings & Logistic Services (BLS) a annoncé aujourd’hui le lancement de la deuxième tranche de la plateforme logistique Lkhyayta Hub, qui s’étendra sur une superficie de 33 000 m².

Cette inauguration a été marquée par la présence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh. Lors de cette conférence de presse tenue à Casablanca, BLS a dévoilé un ambitieux programme d’investissement d’un montant de 2,1 milliards de dirhams, prévu pour les exercices 2025 et 2026. Ce plan vise à renforcer l’infrastructure logistique nationale et à accompagner la dynamique économique du pays.

Lire aussi | Recettes touristiques: Le Maroc établit un nouveau record en 2024

Ce programme comprend notamment l’acquisition et la construction de douze plateformes logistiques réparties à travers plusieurs villes marocaines, avec pour objectif d’atteindre une capacité totale de 500 000 positions palettes. À terme, cette initiative devrait générer la création de 1 000 emplois directs et indirects dans les métiers de la supply chain.

Moncef Belkhayat, PDG de BLS, a officialisé cet engagement en adressant une lettre d’intention à Ghassan El Mechrafi, Directeur Général de l’Agence Marocaine du Développement de la Logistique (AMDL). Ce courrier confirme la volonté de l’entreprise de déployer son programme sur l’ensemble du territoire national. Parmi les projets annoncés figurent l’extension de la plateforme Lkhyayta Hub à plus de 50 000 m², l’acquisition d’un site logistique de 60 000 m² à Casablanca et la construction d’une plateforme de 15 000 m² sur un terrain de 200 000 m² à Mohammedia. Deux nouvelles plateformes verront également le jour à Tanger, totalisant 30 000 m², tandis que d’autres infrastructures seront développées à Kénitra, Meknès, Tétouan et Marrakech sur une superficie globale de 30 000 m².

Lire aussi | BLS inaugure une plateforme logistique dans la banlieue de Casablanca

Ce programme stratégique comprend également la construction de 100 000 m² supplémentaires dans le cadre du programme de massification multi-flux de l’AMDL. Grâce à ces investissements, BLS ambitionne de doubler ses capacités logistiques pour atteindre un million de mètres carrés d’actifs sous gestion et d’élargir sa présence à 34 sites répartis dans 19 villes marocaines.

Cheick-Oumar Sylla, Directeur Régional de l’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, a salué cette initiative en soulignant l’importance des partenariats stratégiques pour stimuler une croissance durable. Il a rappelé que le soutien à des entreprises leaders comme BLS contribue à renforcer la compétitivité du secteur, à positionner le Maroc comme un hub régional du commerce et de la logistique et à créer de nouveaux emplois.