Agenz.ma lance ZAINA, le premier agent immobilier généré par IA au Maroc

Agenz.ma, plateforme immobilière de référence au Maroc, a dévoilé ZAINA, le premier agent immobilier marocain basé sur l’intelligence artificielle. Cette innovation est une avancée majeure dans l’intégration des nouvelles technologies au marché immobilier, en introduisant une approche plus fluide et efficace pour les transactions immobilières au Maroc.

Dans un contexte où l’intelligence artificielle joue un rôle croissant dans divers secteurs, le lancement de ZAINA s’inscrit dans la volonté du Maroc de se positionner à l’avant-garde de la transformation numérique. En combinant algorithmes avancés et interaction instantanée, cet agent virtuel offre aux acheteurs, vendeurs et locataires une assistance personnalisée accessible directement via WhatsApp.

ZAINA est conçue pour simplifier les processus immobiliers en fournissant des propositions adaptées aux besoins des utilisateurs, en réalisant des estimations de prix en seulement deux minutes et en facilitant la prise de rendez-vous avec des agents. Sa capacité à comprendre et à communiquer en plusieurs langues, dont le darija, assure un accès élargi à l’ensemble des Marocains, favorisant ainsi une approche plus inclusive du marché immobilier.

Le lancement de ZAINA représente un tournant pour Agenz.ma et pour le secteur immobilier marocain. Malik Belkeziz, co-fondateur et PDG d’Agenz, souligne l’ambition de cette initiative : « ZAINA est bien plus qu’une avancée technologique ; c’est une révolution dans la manière dont nous envisageons les transactions immobilières. En introduisant l’IA dans ce domaine, nous offrons à nos clients des outils plus intelligents, plus rapides et plus fiables. »

Avec cette nouvelle technologie, Agenz.ma ambitionne de transformer en profondeur le marché immobilier au Maroc, en le rendant plus accessible et plus réactif.