IA et publicité : LinkAI arrive au Maroc pour prédire l’impact des campagnes avant leur diffusion

Le cabinet Integrate, partenaire exclusif de Kantar au Maroc, organise le 24 juin un événement dédié à la présentation de LinkAI, une solution d’analyse prédictive fondée sur l’intelligence artificielle. Cet outil promet d’aider les marques à anticiper l’efficacité de leurs publicités avant même leur mise en ligne.

L’événement, qui prendra la forme d’un petit-déjeuner professionnel à Casablanca, réunira des acteurs clés du marketing, des agences créatives ainsi que des représentants des médias. L’objectif : discuter des moyens d’optimiser l’attention du public, de susciter une émotion positive et de renforcer l’intention d’achat dans un paysage publicitaire saturé.

Développée par Kantar, LinkAI s’appuie sur une analyse image par image des créations publicitaires. L’outil identifie des indicateurs subtils, tels que les baisses d’attention, les ruptures émotionnelles ou les signes de fatigue cognitive. Il examine également des éléments comme la tension narrative, les micro-expressions faciales ou encore les signaux liés à l’intention d’achat. Cette capacité permet d’évaluer les publicités dès leur conception, y compris à l’étape des maquettes animées (animatics), réduisant ainsi les risques d’échec au moment de la diffusion.

LinkAI repose sur une base de données internationale comptant plus de 230 000 créations publicitaires testées dans plus de 70 pays. Cette richesse permet de contextualiser les performances d’une publicité selon le secteur, la culture locale ou le format utilisé, et d’en prédire des résultats clés tels que la mémorisation, l’attribution ou encore l’efficacité sur les ventes.

Intégré à la suite Link de Kantar, dédiée aux prétests publicitaires, LinkAI s’inscrit dans une stratégie plus large de mesure et d’optimisation des campagnes, combinant tests classiques, environnements immersifs et technologies d’IA.

« LinkAI transforme l’intuition en certitude. C’est une révolution pour les marques : elles peuvent désormais tester, optimiser et prédire l’impact d’une publicité avant même sa diffusion », explique Siham Malek, directrice générale d’Integrate Consulting.

Les participants à la rencontre du 24 juin pourront assister à une démonstration en direct de la plateforme, incluant l’analyse en temps réel de publicités marocaines et internationales. L’initiative témoigne de la volonté d’Integrate et Kantar de faire progresser les standards créatifs au Maroc, en mettant à disposition des annonceurs locaux des outils déjà adoptés à l’échelle mondiale.