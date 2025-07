Arrabet accélère avec The Frontline Unit et son offre Data & IA

Arrabet annonce une nouvelle phase de développement pour The Frontline Unit, sa structure dédiée aux solutions data et intelligence artificielle. Dans un contexte de transformation numérique accélérée, cette initiative vise à répondre aux besoins croissants en matière de structuration, de gouvernance et de valorisation des données dans les secteurs clés de l’économie.

Zouhair Jamal Bennis prend la direction exécutive de l’unité. Son parcours dans la gestion de projets technologiques et le pilotage d’équipes pluridisciplinaires sur des missions critiques lui confère une connaissance approfondie des exigences du terrain. Sa nomination s’accompagne d’une volonté de renforcer les méthodes, d’aligner l’activité sur des standards de livraison rigoureux et de porter l’unité dans une nouvelle phase de montée en puissance.

L’offre de The Frontline Unit s’articule autour d’un socle Data & IA adapté aux environnements complexes. L’unité intervient sur des problématiques de structuration de données, de mise en place d’architectures, de gouvernance, d’activation métier et d’industrialisation de modèles. Chaque intervention s’inscrit dans une logique produit, avec des résultats livrables et des engagements mesurables.

Cette orientation répond à une demande de plus en plus marquée dans des secteurs structurants comme la finance, l’industrie, les télécoms, la distribution ou encore le secteur public. Dans ces domaines, les cas d’usage se multiplient et les attentes en matière d’exécution sont élevées. The Frontline Unit adopte une approche centrée sur le livrable, avec une capacité d’activation rapide et une lecture claire des besoins clients.

L’unité entre désormais dans une phase de passage à l’échelle. Les fondations sont en place : infrastructures, méthodes, équipes. L’objectif est de structurer une offre complète de delivery data et IA, capable de s’adapter à des contextes métiers sensibles, tout en maintenant un haut niveau d’exigence sur l’ensemble du cycle de production.

Adossée à l’écosystème Arrabet, The Frontline Unit s’appuie sur une expérience directe des environnements critiques et une culture d’exécution opérationnelle. L’unité revendique une légitimité construite dans l’action, avec une logique de delivery structurée, pensée pour tenir les délais et garantir la valeur.

Dans un écosystème marocain de plus en plus structuré autour de la donnée, cette montée en puissance reflète une volonté claire de répondre aux enjeux de performance, de souveraineté technologique et d’impact.