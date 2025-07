L’ONMT lance une mobilisation interne inédite pour impulser une nouvelle dynamique au tourisme marocain

Dans un contexte stratégique pour le développement touristique du Royaume, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a réuni pour la première fois l’ensemble de ses cadres – qu’ils soient basés au siège ou dans les délégations à l’étranger – pour une rencontre à Rabat placée sous le signe de la cohésion, de la vision et de l’action.

Cette initiative, portée par Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT depuis huit mois, marque une volonté forte de mobilisation interne et de structuration managériale. L’objectif affiché est clair : créer une dynamique collective autour d’une feuille de route partagée, fondée sur la performance, l’agilité et la responsabilité de chacun au sein de l’institution.

Lire aussi | L’ONMT tient son Conseil d’administration sous le signe d’une dynamique touristique record

Cette rencontre s’inscrit dans une logique de transformation globale. La direction entend mieux valoriser les ressources internes en mettant l’accent sur l’identification des talents, la circulation de l’information, le décloisonnement des services et la simplification des procédures. Le développement des compétences figure également parmi les priorités. Il s’agit de bâtir une culture de résultat, de renforcer la transparence dans la gouvernance et de faire émerger un mode de fonctionnement plus collaboratif à tous les niveaux hiérarchiques.

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité d’une série d’initiatives récentes visant à repositionner le Maroc sur l’échiquier touristique international. La campagne « Maroc, Terre de Football » a contribué à renforcer l’image du pays en lien avec sa candidature conjointe à l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Par ailleurs, les plans d’urgence Shining Fès et Rising Ouarzazate ont été déployés pour stimuler l’attractivité de destinations emblématiques à fort potentiel culturel et naturel.

En parallèle, l’ONMT poursuit la consolidation de partenariats avec les grands opérateurs du secteur pour renforcer la connectivité du Royaume, améliorer sa visibilité à l’international et diversifier ses marchés stratégiques. La réunion de Rabat apparaît ainsi comme une étape structurante dans la définition d’une stratégie renouvelée, à la veille de rendez-vous majeurs tels que la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, pour lesquels le tourisme jouera un rôle de premier plan.

Lire aussi | CAN 2025 : l’ONMT lance un roadshow européen pour promouvoir le Maroc, terre de football

La prochaine phase de cette dynamique consistera à élargir la concertation aux acteurs privés du secteur, notamment à travers un dialogue renforcé avec la Confédération Nationale du Tourisme, en vue de co-construire une stratégie nationale intégrée, durable et à fort impact pour les années à venir.