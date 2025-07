Pascal Sero : «Nous croyons au potentiel du Maroc, à la compétence de ses talents et à sa capacité à devenir un pilier technologique de l’Afrique»

Oracle parie sur le Maroc pour façonner l’innovation de demain. Avec l’inauguration de son premier centre de R&D en Afrique, Oracle confirme son ancrage stratégique au Maroc et son engagement pour un développement technologique inclusif et durable. Implanté à Casa Nearshore, ce hub de haute technologie s’appuie sur les talents locaux pour développer des solutions d’intelligence artificielle et de cloud computing à portée mondiale. Pascal Sero, Vice-Président du centre, revient sur les ambitions d’Oracle, les raisons de ce choix stratégique et l’impact attendu sur l’écosystème numérique marocain. Détails.

Challenge : L’ouverture de ce Centre R&D à Casablanca, est un événement majeur pour Oracle. Pourquoi avoir choisi le Maroc, et plus précisément Casa Nearshore, pour implanter ce hub technologique ?

Pascal Sero : En 2022, notre CEO a rencontré le Chef du Gouvernement lors de sa première visite au Maroc. Cette rencontre a été décisive : elle a permis de révéler le potentiel du pays, la qualité de ses infrastructures et surtout, la richesse de ses talents issus des universités marocaines. De là, est née une ambition commune, formalisée par une convention signée avec le Ministère de la Transition Numérique, visant à créer 1000 emplois, dont 40 % en dehors de l’axe Casablanca-Rabat.

3ans plus tard, nous sommes fiers de constater que cette vision prend vie. L’ouverture de notre centre R&D à Casa Nearshore est une étape majeure qui marque notre engagement à long terme envers l’écosystème technologique marocain.

Challenge : Que représente cette inauguration pour Oracle sur le plan régional et mondial, notamment en matière d’innovation et de développement de solutions basées sur l’intelligence artificielle ?

P.S : Ce centre est bien plus qu’un simple bâtiment : c’est le neuvième centre de R&D d’Oracle dans le monde et notre tout premier sur le continent africain. Il symbolise notre volonté d’innover localement pour impacter globalement. Composé d’ingénieurs et de chercheurs marocains, il développe des solutions de pointe basées sur l’IA, le cloud computing et le machine learning, répondant aux enjeux technologiques des entreprises et des gouvernements à l’échelle régionale, comme mondiale.

Challenge : Ce centre s’inscrit dans une dynamique d’essor technologique mondial. Quelles seront ses principales missions et à quels types de projets R&D va-t-il contribuer, notamment dans le domaine de l’IA ?

P.S : Notre centre R&D au Maroc est pleinement intégré à notre réseau mondial. Il a pour mission de concevoir, expérimenter et déployer des solutions technologiques de dernière génération.

Parmi les domaines clés : le cloud (OCI), l’intelligence artificielle, Oracle Linux, JavaScript, APEX, ou encore les bases de données autonomes. Le centre mène également des projets stratégiques en e-Government, visant à améliorer l’efficacité des services dans des secteurs essentiels comme la santé, l’éducation ou l’agriculture.

Ces projets associent des experts Oracle et de jeunes talents issus de plus de 50 universités dans le monde, dans une démarche collaborative et tournée vers l’innovation à impact.

Challenge : Quel impact concret ce centre aura-t-il sur l’écosystème numérique marocain, notamment en matière de création d’emplois qualifiés, de transfert de compétences ou de collaboration avec les universités locales ?

P.S : Notre objectif est clair : atteindre 1000 collaborateurs R&D au Maroc d’ici 2027. Ce développement ne se limite pas à Casablanca : 40 % des postes seront créés dans d’autres régions, avec déjà l’ouverture d’un bureau à Agadir, et prochainement dans d’autres régions.

Nous misons sur les jeunes talents marocains en collaborant activement avec les universités marocaines. Grâce aux stages de fin d’études (PFE), les étudiants intègrent rapidement nos équipes et travaillent dès le départ sur des projets concrets à fort enjeu technologique.

Avec un taux de transformation en CDI de 94 % l’an dernier, nous sommes l’un des employeurs les plus attractifs du secteur. Ce succès repose sur notre engagement en matière de formation continue, d’encadrement et de transmission des savoirs.

Les ingénieurs marocains participent aujourd’hui pleinement à l’innovation mondiale d’Oracle, en travaillant sur des projets de niveau équivalent à ceux de nos centres internationaux. Le Maroc s’affirme ainsi comme un pôle stratégique de notre développement technologique.

Challenge : L’IA est aujourd’hui un enjeu mondial stratégique. Comment Oracle entend-elle y jouer un rôle moteur depuis le Maroc, et quelles innovations spécifiques peuvent émerger de ce centre ?

P.S : L’intelligence artificielle est au cœur de nos produits, et le Maroc un acteur majeur de cette dynamique. Depuis ce centre, nos équipes conçoivent des solutions basées sur l’IA et le machine learning pour répondre aux défis spécifiques du continent africain, mais aussi pour nourrir des innovations globales.

Challenge : La présence de M. Aziz Akhannouch à cette inauguration, souligne l’importance nationale de ce projet. Quel message Oracle souhaite-t-elle envoyer aux décideurs publics et aux jeunes talents marocains à travers cet investissement ?

P.S : La présence de M. le Chef du Gouvernement, de Madame la Ministre de la Transition Numérique et de M. le Ministre de l’Éducation à cette inauguration, illustre parfaitement l’importance nationale et stratégique de ce projet.

Ce partenariat est né d’une vision partagée dès 2022, lors de la rencontre entre notre CEO et le Chef du Gouvernement. Cette vision s’est concrétisée par la signature d’un accord avec le Ministère de la Transition Numérique, fixant l’objectif de créer 1000 emplois qualifiés, dont 40 % en dehors de l’axe Casablanca-Rabat. 3 ans plus tard, nous sommes fiers d’avoir franchi des étapes clés et d’être en bonne voie pour dépasser nos engagements initiaux.

Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie « Digital Morocco 2030 », qui vise à faire du Maroc un leader technologique régional. Oracle partage cette ambition et l’accompagne concrètement, non seulement à travers ce centre R&D, mais également par le développement d’infrastructures essentielles.

En effet, la création prochaine de 2 régions cloud à Casablanca et à Settat illustre notre engagement envers le Maroc et, plus largement, envers le continent africain. Ces régions cloud contribueront de manière décisive à la transformation numérique des entreprises, des startups, des universités et des investisseurs au Maroc comme dans toute la région. Elles offriront un accès local à des services cloud de pointe, intégrant l’intelligence artificielle, l’analyse de données et des capacités d’hébergement conformes aux réglementations locales.

À travers cet investissement, Oracle envoie un message clair : nous croyons au potentiel du Maroc, à la compétence de ses talents et à sa capacité à devenir un pilier technologique de l’Afrique.

Son parcours

Pascal Sero, est le Vice-¨Président du Centre de Recherche et Développement d’Oracle au Maroc. À ce titre, il pilote les initiatives d’innovation et de collaboration technologique dans le pays, en renforçant les partenariats avec les institutions académiques et les acteurs industriels. Il a, notamment contribué au développement de programmes de formation et de certification pour les étudiants et enseignants, ainsi qu’à l’intégration de stages et de projets de fin d’études en partenariat avec des universités marocaines.

Parallèlement, Pascal Sero occupe également le poste de Vice-Président des Centres de Recherche et Développement d’Oracle en Asie, supervisant les stratégies d’innovation de l’entreprise dans la région. Il a notamment joué un rôle clé dans l’expansion des centres de R&D en Chine, à Shenzhen, Shanghai et Pékin, consolidant ainsi la présence d’Oracle sur le marché asiatique.

Expert reconnu en recherche et développement, il est co-inventeur de plusieurs brevets portant sur l’automatisation des bases de données et le déploiement d’applications web, illustrant son engagement en faveur de l’innovation technologique.



Son Actu

