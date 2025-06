Autocaz fait parler l’intelligence artificielle avec LoccazIA

Filiale du Groupe Auto Hall, spécialisé dans le marché des véhicules d’occasion au Maroc, Autocaz franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’innovation avec le lancement de LoccazIA, un avatar virtuel intelligent. Ce personnage digital devient le nouveau visage officiel d’Autocaz et incarnera désormais l’ensemble de la communication de la marque.

Développée en partenariat avec IAGENCY, LoccazIA se veut un véritable assistant virtuel conçu pour accompagner les clients tout au long de leur parcours. Objectif pour cet outil : expliquer de manière didactique tous les services d’Autocaz : l’achat, la vente, la reprise de véhicules, l’accompagnement dans les démarches administratives, et bien entendu, les promotions en cours. Aussi, toutes les futures vidéos d’Autocaz seront désormais présentées par ce fameux assistant virtuel, qui devient le porte-parole digital exclusif de la marque. Aucun déploiement d’agents physiques n’est prévu pour ce rôle, LoccazIA prendra seule en charge cette mission sur tous les supports digitaux, précise le staff d’Autocaz.

Et ce dernier de souligner que dans un second temps, à moyen terme, LoccazIA sera également intégrée à la plateforme digitale www.Autocaz.ma pour répondre en temps réel aux questions des clients. L’objectif est de proposer un accompagnement virtuel interactif de bout en bout. Toutefois, cette dimension interactive sera déployée dans une phase ultérieure : l’accent est d’abord mis sur la présence vidéo immédiate de l’avatar. «L’innovation est au cœur de notre métier. Avec LoccazIA, nous offrons à nos clients une expérience plus fluide, plus personnalisée et plus rassurante », a souligné Sanaâ Zagouri, Directrice Générale du pôle Auto Hall Occasion.

Faut-il rappeler que depuis quatre ans, Autocaz fait partie des acteurs majeur du marché de l’occasion au Maroc, en misant sur la qualité, la transparence et l’innovation avec des véhicules certifiés, contrôlés sur 120 points, révisés et dotés d’un historique vérifié. Il faut ajouter l’achat & reprise rapide, avec une estimation gratuite et un paiement sous 24 h, sans restriction de marque ou modèle. Enfin, une alternative au neuf, avec des prix négociés et une disponibilité immédiate est proposé avec l’offre dite véhicules 0 Km.