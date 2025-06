Fahd Mokdad, nouveau Directeur Général d’Allianz Maroc

Allianz Maroc annonce la nomination de Fahd Mokdad au poste de Directeur Général, effective depuis le 29 mai 2025. Précédemment en charge de la Distribution et des Partenariats au sein de l’entreprise, il prend la relève d’Abderrahim Dbich, qui a choisi d’explorer de nouvelles perspectives en dehors du Groupe SanlamAllianz.

C’est en 2013 qu’il a rejoint Allianz Maroc en tant que Responsable Bancassurance. Il a occupé ensuite plusieurs postes clé au sein de la Compagnie et dans la région Afrique. Précédemment, il a acquis une solide expérience dans les secteurs bancaire et de la distribution.

Grâce à son leadership reconnu et à son engagement sans faille, Abderrahim a joué un rôle clé dans l’essor d’Allianz Maroc, en accélérant sa croissance, en renforçant sa position sur le marché et en consolidant sa résilience, dixit la compagnie. Cette dernière précise que, dans la continuité de cette dynamique, M. Mokdad poursuivra le développement de l’entreprise, avec pour ambition de garantir une qualité de service exemplaire aux assurés et partenaires.